ОАО «Приорбанк» с 1 июня 2026 года обновляет пакеты сервисов Premium Direct и Premium Prime,

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для этих пакетов будет добавлен ряд новых преимуществ: улучшенные условия переводов в иностранной валюте по Беларуси и за рубеж, возможность бесплатного оформления справок, доверенностей и других документов.

Также клиенты с пакетом Premium Prime смогут приглашать близкого человека для обслуживания у персонального менеджера в отдельном зале Premium Banking.

Для обновленных пакетов пересмотрены критерии бесплатного обслуживания и изменена стоимость. Если пакет Premium Direct или Premium Prime был подключен до 1 июня, то стоимость и привилегии остаются прежними, изменятся только критерии бесплатности.

По желанию клиент сможет перейти на обновленное наполнение пакетов с изменением стоимости.

Подробнее ознакомиться со всеми изменениями для пакетов сервисов Premium можно на сайте финучреждения.