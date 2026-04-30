04.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
ПРИОРБАНК С 1 ИЮНЯ ОБНОВЛЯЕТ ПАКЕТЫ СЕРВИСОВ ДЛЯ КЛИЕНТОВ PREMIUM
11:57 04.05.2026
ОАО «Приорбанк» с 1 июня 2026 года обновляет пакеты сервисов Premium Direct и Premium Prime,
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для этих пакетов будет добавлен ряд новых преимуществ: улучшенные условия переводов в иностранной валюте по Беларуси и за рубеж, возможность бесплатного оформления справок, доверенностей и других документов.
Также клиенты с пакетом Premium Prime смогут приглашать близкого человека для обслуживания у персонального менеджера в отдельном зале Premium Banking.
Для обновленных пакетов пересмотрены критерии бесплатного обслуживания и изменена стоимость. Если пакет Premium Direct или Premium Prime был подключен до 1 июня, то стоимость и привилегии остаются прежними, изменятся только критерии бесплатности.
По желанию клиент сможет перейти на обновленное наполнение пакетов с изменением стоимости.
Подробнее ознакомиться со всеми изменениями для пакетов сервисов Premium можно на сайте финучреждения.
