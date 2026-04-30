ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


В БРЕСТЕ ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МТБАНКА – САМОЕ БОЛЬШОЕ В ЭТОМ РЕГИОНЕ


10:18 04.05.2026

Первый монетный двор на территории Беларуси появился в XVII веке в древнем Берестье – городе купцов, ремесленников и банкиров. А сегодня в современном Бресте МТБанк открыл новое трехэтажное отделение – самое большое в Брестской области. Теперь здесь, на стыке истории и современности, жители города и региона смогут получать все возможные сервисы и продукты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, новый офис – самое большое отделение во всей Брестской области, занимает три этажа и объединяет под одной крышей полный спектр услуг для корпоративных и розничных клиентов, а также экосистему премиального сервиса Prime Line.

«Брест – город с характером банкира и душой новатора. Мы сделали ставку на сегментацию и доступность: у каждого клиента – свое пространство, свои специалисты и свой ритм обслуживания. Технологии и личное присутствие работают в одном ритме. Для физических лиц это возможность получить консультацию и решить вопрос комфортным для себя способом, а для предпринимателей это, по сути, «свой банк» с прямым доступом ко всем необходимым им услугам», – отметил директор по малому и среднему бизнесу МТБанка Евгений Нупрейчик.

Открытие стало настоящим праздником. Гости заходили в отделение по синей дорожке, уютную атмосферу весеннего вечера создал уличный кавер-бенд. Не обошлось без сюрпризов для клиентов.

Новое отделение станет флагманом региональной сети МТБанка.

Корпоративным клиентам доступно расчетно-кассовое обслуживание, оформление широкого перечня банковских продуктов – кредиты, депозиты, зарплатные проекты, эквайринг, банковские гарантии, факторинг и прочие продукты. Кроме того, здесь можно стать партнером по программе Халва и магазинному онлайн-кредитованию, подключить онлайн-платежи (интернет-эквайринг).

В отделении также расположен Центр лизинга. Он предложит решения для приобретения транспорта, спецтехники и оборудования – как под бизнес-задачи, так и для личных целей.

Физические лица смогут оформить в отделении вклады, кредиты, банковские платежные карты, провести валютно-обменные и прочие кассовые операции, получить необходимую консультацию. Отдельная локация отведена для клиентов премиального сервиса Prime Line.

Помимо этого, в РКЦ открыта зона обслуживания 24/7, где в любой момент можно воспользоваться банкоматом и машиной для сдачи выручки, что делает пространство действительно уникальным и многофункциональным.

Чтобы сделать визит в банк еще более комфортным, у отделения, расположенного в центре города, обустроена парковка.

«Двери нового отделения уже открыты для клиентов! Ждем вас по адресу: г. Брест, ул. Буденного, 33», - уточнили в МТБанке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
валюта курс
EUR 3.3061
USD 2.8267
RUB 3.7737
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2026
валюта курс +/-
USD 2.8267 +0.0037
RUB 3.7737 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3500
USD 2.8250 2.8450
RUB 3.7250 3.7280
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1790
EUR/RUB 88.7000 90.2000
USD/RUB 75.5000 76.4994
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте