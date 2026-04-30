Первый монетный двор на территории Беларуси появился в XVII веке в древнем Берестье – городе купцов, ремесленников и банкиров. А сегодня в современном Бресте МТБанк открыл новое трехэтажное отделение – самое большое в Брестской области. Теперь здесь, на стыке истории и современности, жители города и региона смогут получать все возможные сервисы и продукты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, новый офис – самое большое отделение во всей Брестской области, занимает три этажа и объединяет под одной крышей полный спектр услуг для корпоративных и розничных клиентов, а также экосистему премиального сервиса Prime Line.

«Брест – город с характером банкира и душой новатора. Мы сделали ставку на сегментацию и доступность: у каждого клиента – свое пространство, свои специалисты и свой ритм обслуживания. Технологии и личное присутствие работают в одном ритме. Для физических лиц это возможность получить консультацию и решить вопрос комфортным для себя способом, а для предпринимателей это, по сути, «свой банк» с прямым доступом ко всем необходимым им услугам», – отметил директор по малому и среднему бизнесу МТБанка Евгений Нупрейчик.

Открытие стало настоящим праздником. Гости заходили в отделение по синей дорожке, уютную атмосферу весеннего вечера создал уличный кавер-бенд. Не обошлось без сюрпризов для клиентов.

Новое отделение станет флагманом региональной сети МТБанка.

Корпоративным клиентам доступно расчетно-кассовое обслуживание, оформление широкого перечня банковских продуктов – кредиты, депозиты, зарплатные проекты, эквайринг, банковские гарантии, факторинг и прочие продукты. Кроме того, здесь можно стать партнером по программе Халва и магазинному онлайн-кредитованию, подключить онлайн-платежи (интернет-эквайринг).

В отделении также расположен Центр лизинга. Он предложит решения для приобретения транспорта, спецтехники и оборудования – как под бизнес-задачи, так и для личных целей.

Физические лица смогут оформить в отделении вклады, кредиты, банковские платежные карты, провести валютно-обменные и прочие кассовые операции, получить необходимую консультацию. Отдельная локация отведена для клиентов премиального сервиса Prime Line.

Помимо этого, в РКЦ открыта зона обслуживания 24/7, где в любой момент можно воспользоваться банкоматом и машиной для сдачи выручки, что делает пространство действительно уникальным и многофункциональным.

Чтобы сделать визит в банк еще более комфортным, у отделения, расположенного в центре города, обустроена парковка.

«Двери нового отделения уже открыты для клиентов! Ждем вас по адресу: г. Брест, ул. Буденного, 33», - уточнили в МТБанке.