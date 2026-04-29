12:13 30.04.2026 Банк БелВЭБ снижает тариф для физлиц за обслуживание карточек вне пакета услуг Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 июня 2026 года тариф составит 1 BYN в месяц за каждую карточку вместо ранее действовавшего 1,5 BYN в месяц.