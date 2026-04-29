Торжественное вручение школьных автобусов в преддверии окончания учебного года стало доброй традицией для команды Беларусбанка. Накануне летних каникул и праздника Первомая крупнейший банк страны передал специальный транспорт еще шести сельским школам, чтобы они могли организовать экскурсии для ребят и учителей по Беларуси, а также обеспечить подвоз старшеклассников на централизованное тестирование.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это уже четвертая передача микроавтобусов с 2023 года в рамках социального проекта «В школу с Беларусбанком». Всего по стране будут колесить 24 желтых автобуса и напоминать детям и родителям о том, что Беларусбанк рядом не только в плане доступности финансовых услуг, но и благодаря значимым социальным инициативам.

Как и раньше, яркие МАЗы, оснащенные всем необходимым для безопасного проезда учащихся, получили шесть учреждения образования, по одному в каждой области. В числе счастливчиков – средняя школа д. Новые Лыщицы (Брестская область), средняя школа № 1 г. Сенно имени З.И. Азгура (Витебская область), Уваровичская средняя школа Буда-Кошелевского района (Гомельская область), Поречская средняя школа (Гродненская область), Мстижская средняя школа Борисовского района (Минская область), Хоновская средняя школа (Могилевская область).

— Напомню, этот проект, стартовавший в 2023 году, стал ответом на инициативу Главы государства по укреплению материально-технической базы сельских школ. Вместе с нашими партнерами — Министерством образования и Минским автомобильным заводом мы делаем всё, чтобы каждый ребенок в стране добирался в школу комфортно и с удовольствием получал новые знания, — напомнил предысторию проекта председатель правления банка, заместитель председателя постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Виктор Ананич. — Благодаря проекту «В школу с Беларусбанком» теперь уже 24 автобуса производства МАЗ будут подвозить ребят из сельской местности на уроки, олимпиады, экскурсии, помогая им расти достойными гражданами нашей страны. Горжусь, что три из восьми социальных проекта банка направлены на сферу образования. Ведь именно она формирует будущее нашей страны, закладывает фундамент профессиональных успехов, которыми Беларусь будет гордиться завтра.

Пусть эти автобусы станут прекрасным подарком учреждениям образования и стимулом к новым достижениям для педагогов и учеников, подытожил руководитель.

— Сегодня принципиально важно, чтобы у всех детей были равные условия для получения образования, — отметил заместитель министра образования Владимир Долженков. — Не имеет значения, где находится школа: в столице или в небольшой деревне. Ребенок должен вовремя и в комфортных условиях попасть на занятия. И такие инициативы позволяют эту задачу решать системно.

Техника, которая отправилась в регионы, результат сотрудничества с ОАО «МАЗ». И здесь речь не просто о производстве, а о совместной социальной миссии.

— Для нашего предприятия участие в этом проекте — большая честь, — подчеркнул генеральный директор ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович. — Мы уже не первый год работаем вместе с Беларусбанком в социальной повестке. И здесь решается важная государственная задача — поддержка детей, развитие сельских территорий. Очень хочется верить, что ребята, которые сегодня ездят на этих автобусах, завтра приедут в крупные города, получат образование и станут настоящими специалистами своего дела.

За внешней яркостью новых автобусов — серьезная инженерная работа. Здесь продумано все до мелочей: от удобства посадки до систем безопасности, которые срабатывают автоматически.

— Мы прекрасно понимаем, что перевозим самое дорогое — детей, — акцентировал внимание директор ОАО «Брестмаш» Иван Ганчиц. — Поэтому требования к такой технике особые. Это и четырехточечные ремни безопасности, и системы, которые блокируют движение при открытии дверей. Любая внештатная ситуация сразу фиксируется. Здесь нет мелочей — каждая деталь важна.

Но больше всего планов, впечатлений и надежд на подарок от Беларусбанка у руководителей учреждений образования, а также водителей автобусов.

— Это лучший подарок к окончанию учебного года, — не скрывает эмоций директор средней школы д. Новые Лыщицы Алла Кузьмич. — Нашему самому маленькому пассажиру — четыре года, самому взрослому — 17, поскольку мы подвозим ребят из восьми близлежащих деревень не только к нашей школе, но и к соседней, а также к детскому саду. Каждое учебное утро компания собирается серьезная – 44 человека. Старый автобус уже выработал свой ресурс, часто требует ремонта, отнимает много времени на обслуживание. Поэтому и мы, и родители вздохнем спокойно – детки будут добираться на уютном красивом транспорте.

Водитель Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Буда-Кошелевского района Василий Ковалев оценивает микроавтобус с профессиональной точки зрения. Он за рулем уже 40 лет, из них шесть развозит школьников и воспитанников детского сада.

— Дети для меня как родные, на своей смене всех по именам знаю. Радуюсь, что ребятам будет комфортно ездить. В новых микроавтобусах есть все — от удобных кресел с откидными подлокотниками до кондиционера, видеорегистратора и камеры в салоне. Ни шума, ни вибрации – плавное, комфортное движение. Зимой будет тепло, в жаркие дни – прохладно. Сидения — сертифицированные, с 4-точечным креплением, дети фиксируются, как в гоночных болидах. Обратите внимание: дверь открывается — загорается маячок, двигатель сразу глохнет, техника останавливается. Идеально!

Напомним, банк реализует 8 социальных проектов. Три из них направлены на поддержку сферы образования: «Мост в будущее» (укрепление материально-технической базы учреждений образования), «Путь к профессии с Беларусбанком» (поддержка учреждений среднего специального образования), «В школу с Беларусбанком» (приобретение школьных автобусов).