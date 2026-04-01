Комплексная программа по развитию человеческого капитала «БелВЭБ.Благополучие» Банка БелВЭБ заняла второе место в номинации «Мегапроект» на ежегодной «Премии HR-бренд».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, номинация «Мегапроект» объединяет масштабные инициативы, интегрирующие в себе несколько HR-функций и встраивающие их в общую деятельность компании. Программа «БелВЭБ.Благополучие» выстроена как инфраструктура устойчивого бизнеса и одновременно создает культуру благополучия, в которой сотрудник может полностью раскрыть свой потенциал на благо себя, банка и общества в целом. Программа реализуется по трем уровням влияния (человек, семья и мир) и охватывает четыре ключевых направления: ментальное и физическое здоровье, профессиональное и личностное развитие, поддержку семьи, а также сопричастность, то есть вклад в развитие общества.

«Третий год подряд инициативы Банка БелВЭБ в области управления персоналом получают признание. Что нас вдохновляет больше всего? То, что ценности, заложенные в программу «БелВЭБ.Благополучие» — жизнь и ее качество, забота о здоровье, непрерывное развитие, поддержка семьи, инклюзия и работа с будущими поколениями — находят искренний отклик у наших сотрудников, партнеров и коллег». отметил исполнительный директор HR-департамента Банка БелВЭБ Дмитрий Панкевич.

«Премия HR-бренд» присуждается ежегодно, начиная с 2014 года. Конкурс призван отметить и поддержать проекты, которые помогают повысить привлекательность работодателя, улучшить имидж компании и развивать HR-индустрию в целом. Организатор конкурса — сервис по поиску работы и персонала rabota.by. В состав жюри вошли эксперты рынка Беларуси и России из различных сфер бизнеса. В этом году в «Премии HR-бренд» участвовала 41 компания, представившая 56 проектов.

Также конкурсом были отмечены инициативы Банка БелВЭБ на стыке маркетинга, ивент-менеджмента и внутренних коммуникаций. Это тимбилдинг-фестиваль «Всё по делу» в номинации «Событие» и практика создания вовлекающих роликов в номинации «Корпоративное видео». Оба проекта получили дипломы номинанта.

«Высокая оценка фестиваля профессиональным жюри подтверждает, что инвестиции в формирование корпоративной культуры и командного духа приносят реальный результат. Эта награда – объективное признание эффективности системной работы Банка БелВЭБ по сплочению коллектива, развитию внутренних коммуникаций и созданию условия для реализации потенциала каждого сотрудника», - подчеркнул директор департамента маркетинга Николай Дубовец.

Напомним, что ранее программа «БелВЭБ.Благополучие» заняла первое место на первой отраслевой премии FinForce Awards в номинации «HR-практика года».