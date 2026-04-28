ОАО «Белгазпромбанк» снизило процентные ставки по кредитам в рамках программы «АвтоТОП» почти на весь модельный ряд, представленный в салонах официальных дилеров бренда Geely.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, фиксированные ставки по новым кредитам на автомобили Coolray, Preface, Okavango, Monjaro, Atlas в течение льготного периода (первые 1, 2 года) снижены до 1,95 и 3,85 % годовых соответственно (ранее – 8,5 и 10% годовых).

Срок полного погашения по новым кредитам на электромобили EX5, EX2 увеличен с десяти до двенадцати лет, а процентные ставки в течение льготного периода (первые 1, 2 года) снижены до 0,95 и 3,45% годовых соответственно (ранее – 8,5 и 10% годовых).

Оформление автокредита возможно на сумму, не превышающую 90% стоимости автомобиля, без справки о доходах и занимает не более 30 минут.