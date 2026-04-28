29.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


МОЛОДОСТЬ И ИННОВАЦИИ: МТБАНК СТАЛ ЧАСТЬЮ НОВОГО СТАРТАПОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ БЕЛАРУСИ


09:52 29.04.2026

МТБанк стал частью нового предпринимательского комьюнити Беларуси, поддержав общественное объединение «Молодежное инновационное сообщество "Стартап Спейс"».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в Минске состоялось публичное учредительное собрание инициативы, на котором партнеры засвидетельствовали готовность вместе содействовать развитию всего стартаповского движения страны: появлению современных идей и реализации смелых проектов.

На встрече присутствовали представители Парка высоких технологий, индустриального парка «Великий камень», МТБанка и других партнеров. Стороны договорились объединить усилия, чтобы на рынке Беларуси появлялись новые стартапы, проекты и затем – новые компании, способные привносить новации в различные сферы бизнеса.

МТБанк и общественное объединение «Стартап Спейс» в торжественной обстановке подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Среди планов объединения – проводить хакатоны, масштабные форумы, которые помогут проектам находить свое воплощение. Мероприятия станут уникальной площадкой для встречи бизнеса и инноваций.

Более 30 лет МТБанк работает с бизнесом разных масштабов и направлений, предоставляя самые современные решения и услуги состоявшимся компаниям. Вместе с тем МТБанк всегда открыт новым идеям. Мы – банк вашего успеха, даже если для кого-то это самое начало пути.

«Мы уверены, что будущее финансового сектора создается не в кабинетах, а в инициативах и в головах талантливой молодежи. Сегодняшнее партнерство – логическое продолжение нашей работы. Вспомните совместные хакатоны. Мы доверили молодежи обновление карты Халва – продукта, который знает и которым пользуется вся страна. Мы вместе переосмыслили зарплатную карту. И некоторые из ребят, кто писал код или защищал идеи, сегодня – сотрудники МТБанка. Они пришли на практику, выросли в специалистов и остались в команде. Это лучший кейс эффективности, который можно придумать. Впереди еще более масштабные проекты. И здесь мы говорим не только про банк. То, что вы делаете, – важно в масштабах экономики Беларуси. Ваша энергия – это самый дорогой ресурс», – подчеркнула директор по информационным технологиям МТБанка Татьяна Казаченок.

«На протяжении 5 лет наше сообщество, трансформировавшееся в общественное объединение, видит своей целью объединять и продвигать молодежь, желающую реализовать свой предпринимательский потенциал. Эта категория ребят обладает лидерским потенциалом и желанием направить его в созидательное русло. Мы рады, что наши ценности совпадают с таким сильным брендом, как МТБанк, который стал нашим генеральным партнером, потому что с его компетенциями и экспертизой мы действительно сможем многое сделать для бизнеса и развития региона в целом», – добавил руководитель общественного объединения «Стартап Спейс» Егор Олиферко.

Справочно: Общественное объединение «Молодежное инновационное сообщество "Стартап Спейс"» официально зарегистрировано 12 марта 2025 года. Оно образовалось из небольшой студенческой инициативы, которая переросла в настоящее движение молодых предпринимателей. Задачами общественного объединения являются формирование предпринимательских компетенций, привлечение экспертной поддержки и практическая реализация проектов, в том числе с помощью бизнеса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2026
валюта курс
EUR 3.2972
USD 2.8201
RUB 3.7670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2786 +0.0066
USD 2.8201 +0.006
RUB 3.7670 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3550
USD 2.8280 2.8480
RUB 3.7200 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.9000 90.4900
USD/RUB 76.1000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
