МТБанк стал частью нового предпринимательского комьюнити Беларуси, поддержав общественное объединение «Молодежное инновационное сообщество "Стартап Спейс"».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в Минске состоялось публичное учредительное собрание инициативы, на котором партнеры засвидетельствовали готовность вместе содействовать развитию всего стартаповского движения страны: появлению современных идей и реализации смелых проектов.

На встрече присутствовали представители Парка высоких технологий, индустриального парка «Великий камень», МТБанка и других партнеров. Стороны договорились объединить усилия, чтобы на рынке Беларуси появлялись новые стартапы, проекты и затем – новые компании, способные привносить новации в различные сферы бизнеса.

МТБанк и общественное объединение «Стартап Спейс» в торжественной обстановке подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Среди планов объединения – проводить хакатоны, масштабные форумы, которые помогут проектам находить свое воплощение. Мероприятия станут уникальной площадкой для встречи бизнеса и инноваций.

Более 30 лет МТБанк работает с бизнесом разных масштабов и направлений, предоставляя самые современные решения и услуги состоявшимся компаниям. Вместе с тем МТБанк всегда открыт новым идеям. Мы – банк вашего успеха, даже если для кого-то это самое начало пути.

«Мы уверены, что будущее финансового сектора создается не в кабинетах, а в инициативах и в головах талантливой молодежи. Сегодняшнее партнерство – логическое продолжение нашей работы. Вспомните совместные хакатоны. Мы доверили молодежи обновление карты Халва – продукта, который знает и которым пользуется вся страна. Мы вместе переосмыслили зарплатную карту. И некоторые из ребят, кто писал код или защищал идеи, сегодня – сотрудники МТБанка. Они пришли на практику, выросли в специалистов и остались в команде. Это лучший кейс эффективности, который можно придумать. Впереди еще более масштабные проекты. И здесь мы говорим не только про банк. То, что вы делаете, – важно в масштабах экономики Беларуси. Ваша энергия – это самый дорогой ресурс», – подчеркнула директор по информационным технологиям МТБанка Татьяна Казаченок.

«На протяжении 5 лет наше сообщество, трансформировавшееся в общественное объединение, видит своей целью объединять и продвигать молодежь, желающую реализовать свой предпринимательский потенциал. Эта категория ребят обладает лидерским потенциалом и желанием направить его в созидательное русло. Мы рады, что наши ценности совпадают с таким сильным брендом, как МТБанк, который стал нашим генеральным партнером, потому что с его компетенциями и экспертизой мы действительно сможем многое сделать для бизнеса и развития региона в целом», – добавил руководитель общественного объединения «Стартап Спейс» Егор Олиферко.

Справочно: Общественное объединение «Молодежное инновационное сообщество "Стартап Спейс"» официально зарегистрировано 12 марта 2025 года. Оно образовалось из небольшой студенческой инициативы, которая переросла в настоящее движение молодых предпринимателей. Задачами общественного объединения являются формирование предпринимательских компетенций, привлечение экспертной поддержки и практическая реализация проектов, в том числе с помощью бизнеса.