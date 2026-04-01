28.04.2026
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПРЕДУПРЕДИЛ О ПОЯВЛЕНИИ МОШЕННИЧЕСКОГО САЙТА-КЛОНА
16:50 28.04.2026
В белорусском сегменте интернета зафиксирована новая волна мошенничества, связанная с использованием имен государственных структур. Злоумышленники создали в доменной зоне .by ресурс, который практически полностью копирует интерфейс и визуальное оформление страницы Национального банка Республики Беларусь.
Как сообщает пресс-служба Нацбанка, сходство с оригиналом может ввести в заблуждение даже внимательных пользователей, однако при детальном осмотре заметны критические отличия. Контактные данные, указанные на фальшивой платформе, не имеют отношения к реальности, а переход по внутренним ссылкам несет прямую угрозу информационной безопасности граждан.
Чтобы не стать жертвой киберпреступников, финансовый регулятор призывает проявлять бдительность и проверять адресную строку браузера. Официальным и единственным достоверным источником информации ведомства в сети является сайт https://www.nbrb.by.
