В белорусском сегменте интернета зафиксирована новая волна мошенничества, связанная с использованием имен государственных структур. Злоумышленники создали в доменной зоне .by ресурс, который практически полностью копирует интерфейс и визуальное оформление страницы Национального банка Республики Беларусь.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, сходство с оригиналом может ввести в заблуждение даже внимательных пользователей, однако при детальном осмотре заметны критические отличия. Контактные данные, указанные на фальшивой платформе, не имеют отношения к реальности, а переход по внутренним ссылкам несет прямую угрозу информационной безопасности граждан.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, финансовый регулятор призывает проявлять бдительность и проверять адресную строку браузера. Официальным и единственным достоверным источником информации ведомства в сети является сайт https://www.nbrb.by.