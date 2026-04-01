Банковские новости РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПРЕДУПРЕДИЛ О ПОЯВЛЕНИИ МОШЕННИЧЕСКОГО САЙТА-КЛОНА


16:50 28.04.2026

В белорусском сегменте интернета зафиксирована новая волна мошенничества, связанная с использованием имен государственных структур. Злоумышленники создали в доменной зоне .by ресурс, который практически полностью копирует интерфейс и визуальное оформление страницы Национального банка Республики Беларусь.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, сходство с оригиналом может ввести в заблуждение даже внимательных пользователей, однако при детальном осмотре заметны критические отличия. Контактные данные, указанные на фальшивой платформе, не имеют отношения к реальности, а переход по внутренним ссылкам несет прямую угрозу информационной безопасности граждан.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, финансовый регулятор призывает проявлять бдительность и проверять адресную строку браузера. Официальным и единственным достоверным источником информации ведомства в сети является сайт https://www.nbrb.by.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2026
валюта курс
EUR 3.2972
USD 2.8201
RUB 3.7670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2786 +0.0066
USD 2.8201 +0.006
RUB 3.7670 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3350 3.3490
USD 2.8250 2.8350
RUB 3.7100 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.7000 90.0982
USD/RUB 76.1000 76.3400
подробнее
