Банковские новости РБ


В КАССЫ НАЦБАНКА 29 АПРЕЛЯ ПОСТУПЯТ ПЕРВЫЕ ОТЧЕКАНЕННЫЕ В БЕЛАРУСИ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ


12:28 28.04.2026

В кассы Нацбанка 29 апреля в продажу поступят монеты «Мінскі трактарны завод. 80 гадоў» - первые памятные монеты, отчеканенные в Беларуси

Как сообщает Telegram-канал регулятора, стоимость монеты из нейзильбера номиналом 1 рубль составит 60 рублей, а серебряной номиналом 20 рублей — 400 рублей.

Нейзильбер впервые использован при чеканке белорусских монет. Это коррозионно-стойкий сплав меди с никелем и цинком, внешне напоминающий серебро

Приобрести монеты можно будет по адресу: г.Минск, ул.Толстого, 6
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8141
RUB 3.7647
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2720 -0.0014
USD 2.8141 -0.0051
RUB 3.7647 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3350 3.3490
USD 2.8250 2.8350
RUB 3.7100 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.7000 90.0982
USD/RUB 76.1000 76.3400
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
