Банковские новости РБ
В КАССЫ НАЦБАНКА 29 АПРЕЛЯ ПОСТУПЯТ ПЕРВЫЕ ОТЧЕКАНЕННЫЕ В БЕЛАРУСИ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ
12:28 28.04.2026
В кассы Нацбанка 29 апреля в продажу поступят монеты «Мінскі трактарны завод. 80 гадоў» - первые памятные монеты, отчеканенные в Беларуси
Как сообщает Telegram-канал регулятора, стоимость монеты из нейзильбера номиналом 1 рубль составит 60 рублей, а серебряной номиналом 20 рублей — 400 рублей.
Нейзильбер впервые использован при чеканке белорусских монет. Это коррозионно-стойкий сплав меди с никелем и цинком, внешне напоминающий серебро
Приобрести монеты можно будет по адресу: г.Минск, ул.Толстого, 6
