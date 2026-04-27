Беларусбанк обновит условия обслуживания карт с 1 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, нововведения затронут как вопросы выпуска пластика, так и стоимость повседневных операций.

Вводится ограничение на количество карточек одного типа. Каждому клиенту будет оформляться не более одной карточки каждого типа (включая банковские продукты, Клубы, «Магнит» и карты рассрочки «Магнит»), независимо от валюты счета и формы выпуска. Повторный выпуск той же карточки раньше чем за 3 месяца до окончания срока ее действия не предусматривается.

Уточнен перечень оснований для приостановления или прекращения операций по карточке (включая блокировку) — это позволит банку оперативно реагировать на подозрительные операции и лучше защищать средства клиентов.

Уточнен порядок освобождения от ежемесячного (ежегодного) вознаграждения за обслуживание карточки. При решении о невзимании вознаграждения будет учитываться объем безналичных оплат в ОТС, выполненных конкретной карточкой или с использованием ее реквизитов.

Внесены изменения в условия оформления карточки Белкарт‑Премиум. Исключается возможность получения этой карточки без платы за ее обслуживание при предъявлении военного билета.

Обновлен порядок подтверждения получения карточки, отправленной через РУП «Белпочта». Получение карточки в неповрежденном конверте и отсутствие механических повреждений подтверждается активацией карточки в порядке, предусмотренном Правилами пользования.

«Основные изменения направлены на повышение безопасности банковских операций, снижение рисков мошенничества. Многие новшества помогут быстрее обнаруживать и блокировать сомнительные транзакции, защищая ваши средства.

Большинство клиентов не ощутят значимых изменений в повседневном использовании карточек. Ограничения прежде всего направлены на противодействие злоупотреблениям и «дропперским» схемам», - отметили в банке.