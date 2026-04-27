Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК АНОНСИРОВАЛ МАСШТАБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО КАРТАМ С 1 ИЮНЯ


11:39 28.04.2026

Беларусбанк обновит условия обслуживания карт с 1 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, нововведения затронут как вопросы выпуска пластика, так и стоимость повседневных операций.

Вводится ограничение на количество карточек одного типа. Каждому клиенту будет оформляться не более одной карточки каждого типа (включая банковские продукты, Клубы, «Магнит» и карты рассрочки «Магнит»), независимо от валюты счета и формы выпуска. Повторный выпуск той же карточки раньше чем за 3 месяца до окончания срока ее действия не предусматривается.

Уточнен перечень оснований для приостановления или прекращения операций по карточке (включая блокировку) — это позволит банку оперативно реагировать на подозрительные операции и лучше защищать средства клиентов.

Уточнен порядок освобождения от ежемесячного (ежегодного) вознаграждения за обслуживание карточки. При решении о невзимании вознаграждения будет учитываться объем безналичных оплат в ОТС, выполненных конкретной карточкой или с использованием ее реквизитов.

Внесены изменения в условия оформления карточки Белкарт‑Премиум. Исключается возможность получения этой карточки без платы за ее обслуживание при предъявлении военного билета.

Обновлен порядок подтверждения получения карточки, отправленной через РУП «Белпочта». Получение карточки в неповрежденном конверте и отсутствие механических повреждений подтверждается активацией карточки в порядке, предусмотренном Правилами пользования.

«Основные изменения направлены на повышение безопасности банковских операций, снижение рисков мошенничества. Многие новшества помогут быстрее обнаруживать и блокировать сомнительные транзакции, защищая ваши средства.

Большинство клиентов не ощутят значимых изменений в повседневном использовании карточек. Ограничения прежде всего направлены на противодействие злоупотреблениям и «дропперским» схемам», - отметили в банке.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8141
RUB 3.7647
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2720 -0.0014
USD 2.8141 -0.0051
RUB 3.7647 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3500
USD 2.8220 2.8380
RUB 3.7100 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1840
EUR/RUB 89.5000 90.7000
USD/RUB 75.8000 76.4994
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
