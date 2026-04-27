|28.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК АНОНСИРОВАЛ МАСШТАБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО КАРТАМ С 1 ИЮНЯ
11:39 28.04.2026
Беларусбанк обновит условия обслуживания карт с 1 июня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, нововведения затронут как вопросы выпуска пластика, так и стоимость повседневных операций.
Вводится ограничение на количество карточек одного типа. Каждому клиенту будет оформляться не более одной карточки каждого типа (включая банковские продукты, Клубы, «Магнит» и карты рассрочки «Магнит»), независимо от валюты счета и формы выпуска. Повторный выпуск той же карточки раньше чем за 3 месяца до окончания срока ее действия не предусматривается.
Уточнен перечень оснований для приостановления или прекращения операций по карточке (включая блокировку) — это позволит банку оперативно реагировать на подозрительные операции и лучше защищать средства клиентов.
Уточнен порядок освобождения от ежемесячного (ежегодного) вознаграждения за обслуживание карточки. При решении о невзимании вознаграждения будет учитываться объем безналичных оплат в ОТС, выполненных конкретной карточкой или с использованием ее реквизитов.
Внесены изменения в условия оформления карточки Белкарт‑Премиум. Исключается возможность получения этой карточки без платы за ее обслуживание при предъявлении военного билета.
Обновлен порядок подтверждения получения карточки, отправленной через РУП «Белпочта». Получение карточки в неповрежденном конверте и отсутствие механических повреждений подтверждается активацией карточки в порядке, предусмотренном Правилами пользования.
«Основные изменения направлены на повышение безопасности банковских операций, снижение рисков мошенничества. Многие новшества помогут быстрее обнаруживать и блокировать сомнительные транзакции, защищая ваши средства.
Большинство клиентов не ощутят значимых изменений в повседневном использовании карточек. Ограничения прежде всего направлены на противодействие злоупотреблениям и «дропперским» схемам», - отметили в банке.
