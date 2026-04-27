ЗАО «Нео Банк Азия» приостанавливает возможность пополнения срочных вкладов в белорусских рублях "Нео безотзывный Online в BYN" со сроком 18 месяцев с размером процентной ставки 14.82%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это касается договоров, которые открыты в период с 04 января 2026 года по 18 февраля 2026 года.

«Решение принято на основании п. 5.5. Главы 5 Общих условий размещения физическими лицами денежных средств в банковские вклады, который предусматривает право Банка приостанавливать возможность пополнения и/или изменять сроки пополнения. Все остальные условия по вкладам остаются в силе, как и прежде», - уточнили в финучреждении.