27.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ПОВЫСИЛ СВОЙ ESG-РЕЙТИНГ


12:49 27.04.2026

ОАО «Белинвестбанк» характеризуется переходным к очень высокому уровнем соблюдения принципов устойчивого развития при принятии ключевых управленческих решений в экологической, социальной и корпоративной сферах. Именно такую оценку банку дало рейтинговое агентство BIK Ratings при пересмотре ESG-рейтинга. В 2026 году он сложился на уровне AA.esg (прогноз неопределенный), который предполагает высокую вероятность сохранения или повышения ESG-рейтинга в течение 365 дней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, начиная с 2023 года, ОАО «Белинвестбанк» ежегодно подтверждает свой ESG-рейтинг. В 2025 году он был присвоен на уровне A+.esg (прогноз стабильный). ESG-трансформация продолжилась, и ее результатом стал очередной пересмотр рейтинга в сторону увеличения. В 2026 году он сложился на уровне AA.esg (прогноз неопределенный), который предполагает высокую вероятность сохранения или повышения ESG-рейтинга в течение 365 дней. При оценке перспектив изменения ESG-рейтинга банка BIK Ratings использовал рейтинговые предпосылки об его экологической, социальной и управленческой политике, о возможных сценариях развития внешних факторов, влияющих на его деятельность, а также о существующих планах.

В соответствии с методологией присвоения ESG-рейтингов компаниям, городам и регионам специалистами рейтингового агентства была проведена комплексная оценка деятельности банка в области ESG и устойчивого развития. Так, были изучены профили рисков окружающей среды, социальных и управленческих рисков. По результатам ESG-анализа установлено, что с момента предыдущих рейтинговых действий в Белинвестбанке начата публикация комплексной нефинансовой отчетности c учетом международного стандарта GRI, внедрена база данных контрагентов, соблюдающих принципы устойчивого развития, а также утверждена методика расчета углеродного следа.

Рейтинг AA.esg отражает трансформацию декларативных целей ОАО «Белинвестбанк» в реальные управленческие механизмы, что подтверждается наличием четких регламентов оценки экологических и социальных рисков, – отметил ведущий рейтинговый аналитик BIK Ratings Владислав Капота. – Банк демонстрирует прогрессивный подход к цифровизации продуктов для снижения углеродного следа и активно развивает нефинансовую отчетность. Текущая ESG-стратегия и высокая компетенция менеджмента создают надежный фундамент для сохранения лидерских позиций в повестке устойчивого развития.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
валюта курс
EUR 3.3035
USD 2.8192
RUB 3.7538
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2734 -0.0008
USD 2.8192 +0.0006
RUB 3.7538 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3400
USD 2.8270 2.8380
RUB 3.7140 3.7270
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.5000 90.3000
USD/RUB 76.1000 76.3500
подробнее
