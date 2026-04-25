Группа БелВЭБ во взаимодействии с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и при поддержке ГУ «Национальное агентство по туризму» начинает совместную работу по оказанию практического содействия Правительству Республики Беларусь в реализации задач Государственной программы «Туризм» на 2026–2030 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, первым элементом такого взаимодействия стало проведение 23 апреля учебно-практической конференции «Синхронизация компетенций в туристической индустрии Республики Беларусь», организованной Группой БелВЭБ и ГУ «Национальное агентство по туризму». Мероприятие объединило представителей 6 областей, Минска и 11 регионов, наиболее перспективных с точки зрения туристического потенциала Беларуси, сотрудников подразделений туризма комитетов экономики облисполкомов, Минского горисполкома, а также представителей районных исполнительных комитетов.

Открывая конференцию, руководитель Национального агентства по туризму Кирилл Машарский отметил: «Туризм перестал быть просто индустрией отдыха, превратившись в мощный драйвер экономического роста и инструмент укрепления межрегиональных связей. Синхронизация компетенций – это создание единого «языка» профессионального взаимодействия, который устраняет барьеры, исключает дублирование функций и позволяет нам максимально эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами. Туризм – это живая экосистема, неразрывно связанная с транспортом, экологией и культурой. Мы должны функционировать как единый, отлаженный механизм, где каждое ведомство осознает свою сопричастность к итоговому результату»

В рамках деловой программы конференции также были рассмотрены вопросы государственного планирования и статистики в сфере туризма, функционирования индустрии гостеприимства (производственная цепь), мастер-планирования территорий (на примере культурно-туристической зоны Несвижа), цифровой трансформации отрасли.

С докладами выступили эксперты Национального агентства по туризму, Белстата, НИЭИ Минэкономики, Республиканского союза туристической индустрии, БелНИИПградостроительства, компании VIASET, Агентства цифровой трансформации и Центра цифрового развития.

Мероприятие стало важным практическим семинаром для всей вертикали туризма, а также площадкой для обмена опытом и выработки практических подходов к развитию туристического потенциала регионов Республики Беларусь. Конференция, по оценке участников, стала закономерным шагом для развития системного отраслевого диалога между государственными органами, финансовыми институтами и профильными участниками индустрии

Следующим совместным шагом станет работа над проектом Концепции туристического пространственного планирования отдельной территории с элементами мастер-плана в соответствии с подходами, применяемыми в Российской Федерации

В связи с этим особым гостем конференции стала исполнительный директор ВЭБ.РФ Ксения Титова. В своем докладе она подробно представила российский опыт туристического мастер-планирования, а также успешные практики разработки туристических схем пространственного развития России, которые могут быть адаптированы для белорусских регионов.

«Наша задача состоит не только в том, чтобы составить реальный план пространственного туристического развития территории с расчетами турпотока и инвест-лотами, но и в формировании образа будущего региона, сохраняя в работе элемент визионерства. Здесь мы планируем привлечь опыт материнской компании ВЭБ.РФ, команда которой успешно разработала туристические схемы пространственного развития России», - отмечают в Банке БелВЭБ

В дальнейшем Группа БелВЭБ в тесном взаимодействии с регулятором и участниками туристической индустрии продолжит оказание практического содействия в реализации отдельных мероприятий Государственной программы «Туризм» на 2026–2030 годы.