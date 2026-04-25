«ОАО «Белагропромбанк» сообщает о переносе даты проведения прямой телефонной линии председателя правления с 30 апреля на 5 мая 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, граждане и юридические лица с 11:00 до 12:00 могут обратиться по номеру телефона +375 17 397 83 95. В ходе прямой линии специалисты банка ответят на вопросы, касающиеся самых разных направлений деятельности: от общего руководства и работы с персоналом до обеспечения безопасности, защиты информации и внутреннего аудита. Также обратившиеся смогут получить разъяснения по темам внутреннего контроля, режимно-секретной деятельности и мобилизационной работы.

Порядок рассмотрения обращений, поступающих в ходе проведения прямых телефонных линий, регламентирован постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.07.2012 № 667 «О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц».