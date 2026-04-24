24 апреля завершился третий в истории МТБанка хакатон, организованный совместно с БГУ и Парком высоких технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, форум объединил 200 студентов со всех вузов Беларуси, а в финал прошли лучшие 18 команд. Задача на этот раз была сложной и нестандартной: создать банковскую онлайн-игру для клиентов 18–25 лет. Первое место заняла команда студентов из БГУ с забавным анималистическим персонажем, получив главный приз в 4 000 белорусских рублей.

В течение нескольких дней студенты работали над задачей от МТБанка, слушали лекции, получали менторскую поддержку и разрабатывали свои концепции. Такой формат позволяет ребятам не просто предложить идеи, а пройти путь от замысла к полноценному решению.

Они проделали огромную работу: тщательно изучили целевую аудиторию и действующие продукты банка, подобрали возможных партнеров и выбрали архетипы, предложили разные варианты внедрения будущих решений, в частности через приложение Moby.

В финале перед экспертным жюри выступили 18 команд. В своих концепциях ребята предлагали игры, в которых можно строить города, фермы, обустраивать интерьеры и ухаживать за домашним питомцем.

«Для участников хакатона сегодня состоялся настоящий праздник. Но и для всего МТБанка это тоже праздник, ведь в одном месте мы увидели столько талантливой молодежи, которая зарядила нас инновациями и показала, что банк – это нескучно и молодежно. Для меня лично этот день стал днем впечатлений и открытий», – сказала Светлана Миркевич, заместитель председателя правления МТБанка.

«Для МТБанка самое ценное в хакатоне – не только увидеть сильную идею, но и понять, как она может продолжать жить дальше. Мы приходим сюда не за красивыми концептами, а за решениями, которые можно проверить, доработать и внедрить. Нам близок подход, при котором идея не остается на слайде. Она проходит путь от гипотезы к прототипу, от прототипа к продукту, а от продукта – к удобству для клиента. Миссия МТБанка – создавать самые комфортные и современные сервисы для белорусов. И в этом смысле итог хакатона может стать началом важных изменений в нашей продуктовой линейке», – подчеркнула Татьяна Казаченок, директор по информационным технологиям МТБанка.

Второе место заняла команда из Минского радиотехнического колледжа с геймифицированной экосистемой банка, где друзья – ключевой ресурс. На третьем месте оказалась команда также из Белгосуниверситета с кастомной игрой, в которой надо варить «зелье» и получать бонусы.

Партнеры МТБанка в организации хакатонов – БГУ и Парк высоких технологий. Совместная работа позволяет объединять на одной площадке академическую среду, технологическую экспертизу и банковскую практику.

«Мы не устаем радоваться таким мероприятиям. Сегодняшнее носит условное название "МТБ 3.0" – потому что у нас уже сложилось устойчивое партнерство с МТБанком. Каждый раз мы все раньше вынуждены закрывать прием на регистрацию, так как места заканчиваются все быстрее. По нашим оценкам, примерно треть рябят приходит не в первый раз, при этом все время появляются новые участники, и это тоже замечательно. Уверена, что сегодня мы достигли абсолютно нового уровня», – отметила Анна Рябова, начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ.

Проведение молодежных конкурсов инновационных идей для МТБанка – не разовая инициатива, а последовательная инвестиция в идеи, которые могут стать стартом для новых продуктов и клиентских решений.