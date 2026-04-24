25.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


СБЕР БАНК ВСТРОИЛ В МОБИЛЬНЫЙ И ИНТЕРНЕТ-БАНК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ


09:18 25.04.2026

Сбер Банк встроил в мобильный и интернет-банк искусственный интеллект.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, умная поисковая система помогает найти нужные действия за считанные секунды.

Интеллектуальный помощник Giga-Ассистент создан на базе GigaChat. Он доступен как в Android-приложении, так и в браузере – в WEB (PWA) версии. С его помощью все операции выполняются одним нажатием клавиши.

В мобильный и интернет-банк встроена умная поисковая строка, которая помогает найти нужные действия за считанные секунды. Так, при вводе наименования операции система мгновенно предлагает нужное действие.

Кроме того, в интернет-банке обновилась страница «Платежи и переводы», где сгруппированы основные запросы пользователя. Поиск нужного перевода осуществляется автоматически через специальную строку, которая определяет введенные реквизиты и предлагает соответствующую операцию с предзаполненными полями. Достаточно ввести номер карты или телефона получателя – система сама подберёт нужный способ перевода и правильно заполнит поля. Если подходят разные варианты операций, можно выбрать подходящий из выпадающего списка. При этом можно сохранять часто используемые реквизиты платежей и переводов в разделе «Избранные».

При входе в ЕРИП теперь отражаются рекомендации релевантных платежей. Система анализирует историю операций и предлагает услуги и организации, к которым пользователь прибегает чаще всего. А при выборе ранее совершенного платежа необходимые данные будут внесены автоматически.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2026
валюта курс
EUR 3.2937
USD 2.8186
RUB 3.7556
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2742 +0.0066
USD 2.8186 +0.0146
RUB 3.7556 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3500
USD 2.8310 2.8390
RUB 3.7080 3.7170
подробнее

Конвертация в банках
на 25.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1840
EUR/RUB 89.6500 90.7900
USD/RUB 76.0500 76.5900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
