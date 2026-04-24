Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
СБЕР БАНК ВСТРОИЛ В МОБИЛЬНЫЙ И ИНТЕРНЕТ-БАНК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
09:18 25.04.2026
Сбер Банк встроил в мобильный и интернет-банк искусственный интеллект.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, умная поисковая система помогает найти нужные действия за считанные секунды.
Интеллектуальный помощник Giga-Ассистент создан на базе GigaChat. Он доступен как в Android-приложении, так и в браузере – в WEB (PWA) версии. С его помощью все операции выполняются одним нажатием клавиши.
В мобильный и интернет-банк встроена умная поисковая строка, которая помогает найти нужные действия за считанные секунды. Так, при вводе наименования операции система мгновенно предлагает нужное действие.
Кроме того, в интернет-банке обновилась страница «Платежи и переводы», где сгруппированы основные запросы пользователя. Поиск нужного перевода осуществляется автоматически через специальную строку, которая определяет введенные реквизиты и предлагает соответствующую операцию с предзаполненными полями. Достаточно ввести номер карты или телефона получателя – система сама подберёт нужный способ перевода и правильно заполнит поля. Если подходят разные варианты операций, можно выбрать подходящий из выпадающего списка. При этом можно сохранять часто используемые реквизиты платежей и переводов в разделе «Избранные».
При входе в ЕРИП теперь отражаются рекомендации релевантных платежей. Система анализирует историю операций и предлагает услуги и организации, к которым пользователь прибегает чаще всего. А при выборе ранее совершенного платежа необходимые данные будут внесены автоматически.
