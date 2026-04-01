Альфа Банк (Беларусь) 22 апреля обновил условия по отдельным вновь оформляемым депозитным продуктам для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения затрагивают линейку безотзывных вкладов как в российских, так и в белорусских рублях, предлагая клиентам обновленную сетку доходности в зависимости от срока размещения средств.

В сегменте сбережений в российских рублях (RUB) актуализированы ставки по двум категориям инструментов. Для краткосрочного размещения на период 50 дней по «Альфа Вкладу в днях» установлена ставка 8,00% годовых. По классическому «Альфа Вкладу» доходность теперь составляет 8,50% при оформлении на 5 месяцев и 9,00% — на срок 15 месяцев.

Параллельно с этим банк скорректировал условия по долгосрочному депозиту в национальной валюте (BYN). По безотзывному вкладу «Альфа Сливки», рассчитанному на 38 месяцев, внедрена структура с переменной процентной ставкой: в течение первого года (1–12 месяцы) доходность составит 15,0% годовых, а в последующий период (13–38 месяцы) — 12,0% годовых.