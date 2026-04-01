24.04.2026   
АЛЬФА БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


16:24 24.04.2026

Альфа Банк (Беларусь) 22 апреля обновил условия по отдельным вновь оформляемым депозитным продуктам для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения затрагивают линейку безотзывных вкладов как в российских, так и в белорусских рублях, предлагая клиентам обновленную сетку доходности в зависимости от срока размещения средств.

В сегменте сбережений в российских рублях (RUB) актуализированы ставки по двум категориям инструментов. Для краткосрочного размещения на период 50 дней по «Альфа Вкладу в днях» установлена ставка 8,00% годовых. По классическому «Альфа Вкладу» доходность теперь составляет 8,50% при оформлении на 5 месяцев и 9,00% — на срок 15 месяцев.

Параллельно с этим банк скорректировал условия по долгосрочному депозиту в национальной валюте (BYN). По безотзывному вкладу «Альфа Сливки», рассчитанному на 38 месяцев, внедрена структура с переменной процентной ставкой: в течение первого года (1–12 месяцы) доходность составит 15,0% годовых, а в последующий период (13–38 месяцы) — 12,0% годовых.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2026
валюта курс
EUR 3.2937
USD 2.8186
RUB 3.7556
Итоги торгов на БВФБ
на 24.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2742 +0.0066
USD 2.8186 +0.0146
RUB 3.7556 -0.0067
Курсы в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3490
USD 2.8350 2.8440
RUB 3.7010 3.7100
Конвертация в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 90.2000 90.8000
USD/RUB 76.5000 76.9000
