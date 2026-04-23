|24.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
ПРОЛОНГАЦИЯ ВСЕХ ВКЛАДОВ БАНКА БЕЛВЭБ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА В UP И UP ONLINE
12:53 24.04.2026
Банк БелВЭБ расширил функциональность сервисов дистанционного банковского обслуживания UP и UP Online.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь опция «Пролонгировать» доступна для всех срочных вкладов физических лиц – независимо от валюты и срока размещения.
Ранее при открытии вклада в UP и UP Online возможность выбора автоматической пролонгации предоставлялась только для вкладов в белорусских рублях. По вкладам в иностранной валюте (USD, EUR, RUB, CNY) такая опция отсутствовала. Начиная с 14 апреля 2026 года это различие устранено.
В настоящий момент при оформлении любого срочного вклада в UP или UP Online клиент может самостоятельно:
• выбрать пролонгацию – вклад будет автоматически продлен на новый срок на условиях, действующих в банке на дату пролонгации;
• отказаться от пролонгации – по окончании срока сумма вклада будет перечислена на текущий счет.
В UP и UP Online соответствующее поле расположено на шаге выбора условий размещения (срок, сумма, валюта) и доступно для всех валют, представленных в системе дистанционного банковского обслуживания.
Мы убираем различия там, где их не должно быть. Унификация функционала по всем валютам – еще один шаг Банка БелВЭБ к высокому уровню сервиса для каждого клиента, независимо от его валютных предпочтений.
