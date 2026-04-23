ПРОЛОНГАЦИЯ ВСЕХ ВКЛАДОВ БАНКА БЕЛВЭБ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА В UP И UP ONLINE


12:53 24.04.2026

Банк БелВЭБ расширил функциональность сервисов дистанционного банковского обслуживания UP и UP Online.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь опция «Пролонгировать» доступна для всех срочных вкладов физических лиц – независимо от валюты и срока размещения.

Ранее при открытии вклада в UP и UP Online возможность выбора автоматической пролонгации предоставлялась только для вкладов в белорусских рублях. По вкладам в иностранной валюте (USD, EUR, RUB, CNY) такая опция отсутствовала. Начиная с 14 апреля 2026 года это различие устранено.

В настоящий момент при оформлении любого срочного вклада в UP или UP Online клиент может самостоятельно:

• выбрать пролонгацию – вклад будет автоматически продлен на новый срок на условиях, действующих в банке на дату пролонгации;

• отказаться от пролонгации – по окончании срока сумма вклада будет перечислена на текущий счет.

В UP и UP Online соответствующее поле расположено на шаге выбора условий размещения (срок, сумма, валюта) и доступно для всех валют, представленных в системе дистанционного банковского обслуживания.

Мы убираем различия там, где их не должно быть. Унификация функционала по всем валютам – еще один шаг Банка БелВЭБ к высокому уровню сервиса для каждого клиента, независимо от его валютных предпочтений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2026
валюта курс
EUR 3.2786
USD 2.8040
RUB 3.7623
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2676 -0.0049
USD 2.8040 -0.0068
RUB 3.7623 +0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3490
USD 2.8350 2.8440
RUB 3.7010 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 90.2000 90.8000
USD/RUB 76.5000 76.9000
подробнее
