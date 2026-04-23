|24.04.2026
Новости
Банковские новости РБ
БИЗНЕС-ГЕНЕРАЦИЯ-2026: БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОДДЕРЖАЛ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ СТАРТАПОВ
11:10 24.04.2026
В Брестском государственном техническом университете состоялся заключительный этап VIII Международного конкурса студенческих стартапов «Бизнес-генерация-2026». Белагропромбанк выступил партнером мероприятия, направленного на поддержку молодых инноваторов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, конкурс, который проводится в республике восьмой год подряд, стал знаковой площадкой для талантливой молодежи из разных стран. Здесь участники получают возможность презентовать свои идеи, найти инвесторов и заложить фундамент для перспективных проектов.
В этом году за победу боролись 65 команд из 20 вузов Беларуси, России и Туркменистана. В финал вышли 25 стартап-проектов в сферах туризма, образования, производства, медицины, фармацевтики, искусства, высоких технологий, цифровизации финансов, ресурсосбережения и экологии. Жюри отметило неравнодушный молодежный взгляд на актуальные вызовы и нестандартные подходы к их решению.
Победителем стала команда из Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского с проектом «NETutor» – поисковиком по документации для образовательных учреждений на базе технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation). Решение призвано ускорить доступ к информации в крупных корпоративных базах данных вузов и организаций.
Все участники конкурса от Белагропромбанка получили сертификаты и сувениры, а победители – денежные призы от организаторов.
Белагропромбанк продолжает поддерживать молодых предпринимателей и инновационные инициативы, способствуя развитию стартап-экосистемы регионов.
Финансовая информация
в свободном доступе
