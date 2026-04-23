24.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БИЗНЕС-ГЕНЕРАЦИЯ-2026: БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОДДЕРЖАЛ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ СТАРТАПОВ


11:10 24.04.2026

В Брестском государственном техническом университете состоялся заключительный этап VIII Международного конкурса студенческих стартапов «Бизнес-генерация-2026». Белагропромбанк выступил партнером мероприятия, направленного на поддержку молодых инноваторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, конкурс, который проводится в республике восьмой год подряд, стал знаковой площадкой для талантливой молодежи из разных стран. Здесь участники получают возможность презентовать свои идеи, найти инвесторов и заложить фундамент для перспективных проектов.

В этом году за победу боролись 65 команд из 20 вузов Беларуси, России и Туркменистана. В финал вышли 25 стартап-проектов в сферах туризма, образования, производства, медицины, фармацевтики, искусства, высоких технологий, цифровизации финансов, ресурсосбережения и экологии. Жюри отметило неравнодушный молодежный взгляд на актуальные вызовы и нестандартные подходы к их решению.

Победителем стала команда из Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского с проектом «NETutor» – поисковиком по документации для образовательных учреждений на базе технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation). Решение призвано ускорить доступ к информации в крупных корпоративных базах данных вузов и организаций.

Все участники конкурса от Белагропромбанка получили сертификаты и сувениры, а победители – денежные призы от организаторов.

Белагропромбанк продолжает поддерживать молодых предпринимателей и инновационные инициативы, способствуя развитию стартап-экосистемы регионов.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2026
валюта курс
EUR 3.2786
USD 2.8040
RUB 3.7623
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2676 -0.0049
USD 2.8040 -0.0068
RUB 3.7623 +0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3490
USD 2.8350 2.8440
RUB 3.7010 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 90.2000 90.8000
USD/RUB 76.5000 76.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
