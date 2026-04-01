Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ТЕСТОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В ЦИФРОВЫХ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ К 1 ИЮЛЯ


15:02 23.04.2026

В Беларуси завершается подготовка инфраструктуры для проведения первых операций с национальной цифровой валютой.

Как заявил первый заместитель председателя Правления Национального банка Александр Егоров, к началу июля планируется выполнить весь объем работ, необходимый для запуска тестовых платежей, сообщает Telegram-канал регулятора.

В рамках пилотного проекта специалисты намерены отработать широкий спектр финансовых сценариев. Особое внимание уделят механизмам кредитования: в частности, будут протестированы операции Банка развития по финансированию целевых государственных программ.

Помимо внутренних транзакций, значимым направлением работы станет развитие международного сотрудничества. Параллельно с запуском платформы Нацбанк прорабатывает кейсы трансграничных платежей, рассматривая систему цифрового белорусского рубля как перспективную альтернативу существующим каналам межбанковских расчетов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2026
валюта курс
EUR 3.2786
USD 2.8040
RUB 3.7623
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2676 -0.0049
USD 2.8040 -0.0068
RUB 3.7623 +0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3350
USD 2.8170 2.8280
RUB 3.7200 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.4000 89.6000
USD/RUB 75.9000 76.0977
подробнее
