|23.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
ТЕСТОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В ЦИФРОВЫХ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ К 1 ИЮЛЯ
15:02 23.04.2026
В Беларуси завершается подготовка инфраструктуры для проведения первых операций с национальной цифровой валютой.
Как заявил первый заместитель председателя Правления Национального банка Александр Егоров, к началу июля планируется выполнить весь объем работ, необходимый для запуска тестовых платежей, сообщает Telegram-канал регулятора.
В рамках пилотного проекта специалисты намерены отработать широкий спектр финансовых сценариев. Особое внимание уделят механизмам кредитования: в частности, будут протестированы операции Банка развития по финансированию целевых государственных программ.
Помимо внутренних транзакций, значимым направлением работы станет развитие международного сотрудничества. Параллельно с запуском платформы Нацбанк прорабатывает кейсы трансграничных платежей, рассматривая систему цифрового белорусского рубля как перспективную альтернативу существующим каналам межбанковских расчетов.
