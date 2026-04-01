ТЕСТОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В ЦИФРОВЫХ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ К 1 ИЮЛЯ

15:02 23.04.2026 В Беларуси завершается подготовка инфраструктуры для проведения первых операций с национальной цифровой валютой. Как заявил первый заместитель председателя Правления Национального банка Александр Егоров, к началу июля планируется выполнить весь объем работ, необходимый для запуска тестовых платежей, сообщает Telegram-канал регулятора. В рамках пилотного проекта специалисты намерены отработать широкий спектр финансовых сценариев. Особое внимание уделят механизмам кредитования: в частности, будут протестированы операции Банка развития по финансированию целевых государственных программ. Помимо внутренних транзакций, значимым направлением работы станет развитие международного сотрудничества. Параллельно с запуском платформы Нацбанк прорабатывает кейсы трансграничных платежей, рассматривая систему цифрового белорусского рубля как перспективную альтернативу существующим каналам межбанковских расчетов.