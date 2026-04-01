Криптобанки Беларуси будут использовать 26 валют и проводить 11 операций. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров на конференции «Цифровой банкинг – 2026», сообщает Telegram-канал регулятора.

Первый зампред Нацбанка подчеркнул, на последнем заседании Секретариата ПВТ был принят документ, определяющий перечень криптовалют, с которыми можно будет работать криптобанкам, перечень операций, которые им можно будет проводить, а также порядок работы с этими операциями.

«Двадцать шесть валют определено. Самые популярные биткоин, эфир (Ethereum), TON, Solana, Cardano. Они включены в перечень, которые можно использовать. Стейблкоины включены. Это USDT и USDC. Вот, соответственно, пока мы видим вот эти двадцать шесть валют. С точки зрения операций - 11 операций определены: криптовклад, криптозаем, операции стейкинг и др. » - отметил Александр Егоров