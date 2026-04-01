НАЦБАНК БЕЛАРУСИ НАЗВАЛ КРИПТОВАЛЮТЫ, КОТОРЫМИ БУДУТ ОПЕРИРОВАТЬ КРИПТОБАНКИ


14:07 23.04.2026

Криптобанки Беларуси будут использовать 26 валют и проводить 11 операций. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров на конференции «Цифровой банкинг – 2026», сообщает Telegram-канал регулятора.

Первый зампред Нацбанка подчеркнул, на последнем заседании Секретариата ПВТ был принят документ, определяющий перечень криптовалют, с которыми можно будет работать криптобанкам, перечень операций, которые им можно будет проводить, а также порядок работы с этими операциями.

«Двадцать шесть валют определено. Самые популярные биткоин, эфир (Ethereum), TON, Solana, Cardano. Они включены в перечень, которые можно использовать. Стейблкоины включены. Это USDT и USDC. Вот, соответственно, пока мы видим вот эти двадцать шесть валют. С точки зрения операций - 11 операций определены: криптовклад, криптозаем, операции стейкинг и др. » - отметил Александр Егоров
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2026
валюта курс
EUR 3.2786
USD 2.8040
RUB 3.7623
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2676 -0.0049
USD 2.8040 -0.0068
RUB 3.7623 +0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3350
USD 2.8170 2.8280
RUB 3.7200 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.4000 89.6000
USD/RUB 75.9000 76.0977
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
