|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛАГРОПРОМБАНКА 30 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
11:59 23.04.2026
Председатель правления ОАО «Белагропромбанк» 30 апреля 2026 года проведет прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, граждане и юридические лица с 11:00 до 12:00 могут обратиться по номеру телефона +375 17 397 83 95. В ходе прямой линии специалисты банка ответят на вопросы, касающиеся самых разных направлений деятельности: от общего руководства и работы с персоналом до обеспечения безопасности, защиты информации и внутреннего аудита. Также обратившиеся смогут получить разъяснения по темам внутреннего контроля, режимно-секретной деятельности и мобилизационной работы.
Порядок рассмотрения обращений, поступающих в ходе проведения прямых телефонных линий, регламентирован постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.07.2012 № 667 «О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
Курсы в банках
на 23.04.2026
Конвертация в банках
на 23.04.2026
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте