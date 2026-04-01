ГРУППА БЕЛВЭБ ПРОВЕДЕТ КОНФЕРЕНЦИЮ «СИНХРОНИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ТУРИЗМЕ»


16:35 22.04.2026

Группа БелВЭБ при координации ГУ «Национальное агентство по туризму» проведет учебно-практическую конференцию «Синхронизация компетенций в туристической индустрии Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, мероприятие станет одним из проектов, реализуемых в целях оказания практического содействия ответственным исполнителям Государственной программы «Туризм» на 2026–2030 годы, которая нацелена на трансформацию сферы туризма, динамичное развитие туристической индустрии и увеличение вклада отрасли в ВВП. Группа БелВЭБ как системообразующий финансовый институт активно включается в эту работу, предоставляя экспертизу и организационную поддержку для достижения заявленных целей.

Ключевые темы и спикеры:

• Вступительное слово – К.Г. Машарский, руководитель Национального агентства по туризму.

• Статистика туризма – И.Г. Чигирева (Национальный статистический комитет).

• Планирование показателей в госпрогнозах – Е.Ф. Волонцевич (НИЭИ Минэкономики).

• Производственная цепь индустрии гостеприимства – Ф.А. Гулый (Республиканский союз туристической индустрии).

• Развитие туризма в территориальном планировании – А.В. Горустович (БелНИИПградостроительства).

• Туристическое мастер-планирование: опыт РФ – Ксения Титова (ВЭБ.РФ).

• Мастер-план культурно-туристической зоны Несвижа – В.В. Кляус (компания VIASET).

• Цифровая трансформация отрасли – С.А. Буслович (Агентство цифровой трансформации) и С.Н. Беликов (Центр цифрового развития).

Программа конференции включает сессии по стратегическому планированию, пространственному развитию, цифровизации и практические примеры мастер-планирования. Отдельное внимание будет уделено синхронизации компетенций всех участников туристической индустрии – от местных властей до профильных предприятий.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
валюта курс
EUR 3.3024
USD 2.8108
RUB 3.7505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 -0.0527
USD 2.8108 -0.0233
RUB 3.7505 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3490
USD 2.8200 2.8300
RUB 3.7170 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1792
EUR/RUB 89.5000 90.4977
USD/RUB 75.5000 75.9000
подробнее
