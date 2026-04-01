Банковские новости РБ

ГРУППА БЕЛВЭБ ПРОВЕДЕТ КОНФЕРЕНЦИЮ «СИНХРОНИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ТУРИЗМЕ»

16:35 22.04.2026 Группа БелВЭБ при координации ГУ «Национальное агентство по туризму» проведет учебно-практическую конференцию «Синхронизация компетенций в туристической индустрии Республики Беларусь». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, мероприятие станет одним из проектов, реализуемых в целях оказания практического содействия ответственным исполнителям Государственной программы «Туризм» на 2026–2030 годы, которая нацелена на трансформацию сферы туризма, динамичное развитие туристической индустрии и увеличение вклада отрасли в ВВП. Группа БелВЭБ как системообразующий финансовый институт активно включается в эту работу, предоставляя экспертизу и организационную поддержку для достижения заявленных целей. Ключевые темы и спикеры: • Вступительное слово – К.Г. Машарский, руководитель Национального агентства по туризму. • Статистика туризма – И.Г. Чигирева (Национальный статистический комитет). • Планирование показателей в госпрогнозах – Е.Ф. Волонцевич (НИЭИ Минэкономики). • Производственная цепь индустрии гостеприимства – Ф.А. Гулый (Республиканский союз туристической индустрии). • Развитие туризма в территориальном планировании – А.В. Горустович (БелНИИПградостроительства). • Туристическое мастер-планирование: опыт РФ – Ксения Титова (ВЭБ.РФ). • Мастер-план культурно-туристической зоны Несвижа – В.В. Кляус (компания VIASET). • Цифровая трансформация отрасли – С.А. Буслович (Агентство цифровой трансформации) и С.Н. Беликов (Центр цифрового развития). Программа конференции включает сессии по стратегическому планированию, пространственному развитию, цифровизации и практические примеры мастер-планирования. Отдельное внимание будет уделено синхронизации компетенций всех участников туристической индустрии – от местных властей до профильных предприятий.