|22.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
ГРУППА БЕЛВЭБ ПРОВЕДЕТ КОНФЕРЕНЦИЮ «СИНХРОНИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ТУРИЗМЕ»
16:35 22.04.2026
Группа БелВЭБ при координации ГУ «Национальное агентство по туризму» проведет учебно-практическую конференцию «Синхронизация компетенций в туристической индустрии Республики Беларусь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, мероприятие станет одним из проектов, реализуемых в целях оказания практического содействия ответственным исполнителям Государственной программы «Туризм» на 2026–2030 годы, которая нацелена на трансформацию сферы туризма, динамичное развитие туристической индустрии и увеличение вклада отрасли в ВВП. Группа БелВЭБ как системообразующий финансовый институт активно включается в эту работу, предоставляя экспертизу и организационную поддержку для достижения заявленных целей.
Ключевые темы и спикеры:
• Вступительное слово – К.Г. Машарский, руководитель Национального агентства по туризму.
• Статистика туризма – И.Г. Чигирева (Национальный статистический комитет).
• Планирование показателей в госпрогнозах – Е.Ф. Волонцевич (НИЭИ Минэкономики).
• Производственная цепь индустрии гостеприимства – Ф.А. Гулый (Республиканский союз туристической индустрии).
• Развитие туризма в территориальном планировании – А.В. Горустович (БелНИИПградостроительства).
• Туристическое мастер-планирование: опыт РФ – Ксения Титова (ВЭБ.РФ).
• Мастер-план культурно-туристической зоны Несвижа – В.В. Кляус (компания VIASET).
• Цифровая трансформация отрасли – С.А. Буслович (Агентство цифровой трансформации) и С.Н. Беликов (Центр цифрового развития).
Программа конференции включает сессии по стратегическому планированию, пространственному развитию, цифровизации и практические примеры мастер-планирования. Отдельное внимание будет уделено синхронизации компетенций всех участников туристической индустрии – от местных властей до профильных предприятий.
