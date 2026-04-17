|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
В КАССЫ НАЦБАНКА 23 АПРЕЛЯ В ПРОДАЖУ ПОСТУПЯТ СЕРЕБРЯНЫЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «КІТАЙСКІ КАЛЯНДАР»
10:40 22.04.2026
В кассах Национального банка Республики Беларусь с 23 апреля начнутся продажи памятных серебряных монет «Кітайскі каляндар», сообщает Telegram-канал регулятора.
Монеты выполнены в нестандартной двенадцатиугольной форме. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 1,5 килограмма при диаметре 160 миллиметров, а номинальная стоимость одного экземпляра — 1 000 рублей.
Выпуск характеризуется высокой коллекционной ценностью ввиду ограниченного тиража, который составил 500 единиц. Розничная цена установлена в размере 23 тысяч рублей. Реализация монет будет осуществляться по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2026
Курсы в банках
на 22.04.2026
Конвертация в банках
на 22.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте