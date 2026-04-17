Банковские новости РБ

В КАССЫ НАЦБАНКА 23 АПРЕЛЯ В ПРОДАЖУ ПОСТУПЯТ СЕРЕБРЯНЫЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «КІТАЙСКІ КАЛЯНДАР»

10:40 22.04.2026 В кассах Национального банка Республики Беларусь с 23 апреля начнутся продажи памятных серебряных монет «Кітайскі каляндар», сообщает Telegram-канал регулятора. Монеты выполнены в нестандартной двенадцатиугольной форме. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 1,5 килограмма при диаметре 160 миллиметров, а номинальная стоимость одного экземпляра — 1 000 рублей. Выпуск характеризуется высокой коллекционной ценностью ввиду ограниченного тиража, который составил 500 единиц. Розничная цена установлена в размере 23 тысяч рублей. Реализация монет будет осуществляться по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6.