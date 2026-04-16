Банковские новости РБ
КАРТЫ MASTERCARD АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) ПЕРЕСТАНУТ РАБОТАТЬ В 31 СТРАНЕ ЕВРОПЫ
14:15 17.04.2026
Альфа-Банк (Беларусь) предупредил клиентов о прекращении обслуживания карт Mastercard в ряде зарубежных стран начиная с 21 апреля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ограничения коснутся операций в Великобритании, всех государствах Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.
В указанных регионах владельцы карт не смогут снять наличные в банкоматах, совершить покупки в магазинах или оплатить услуги в интернете, включая сервисы такси, доставки и маркетплейсы. Кроме того, станут недоступны прямые переводы с карты на карту через локальные сервисы.
В связи с предстоящими изменениями банк ввел временные послабления для клиентов, находящихся за границей. Чтобы сохранить доступ к средствам, пользователям рекомендуют снять наличные до даты введения ограничений. Для этого банк полностью отменил комиссию со своей стороны на любые суммы снятия до 17 июня. Перед посещением банкомата клиентам советуют проверить установленные лимиты на операции в мобильном приложении INSNC.
Альтернативным способом управления финансами остается бесплатный перевод средств через систему ЕРИП на счета в других белорусских банках. При этом в самой Беларуси и странах, не вошедших в «стоп-лист», карты Mastercard (включая корпоративные) продолжат функционировать в штатном режиме.
