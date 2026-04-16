ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

КАРТЫ MASTERCARD АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) ПЕРЕСТАНУТ РАБОТАТЬ В 31 СТРАНЕ ЕВРОПЫ


14:15 17.04.2026

Альфа-Банк (Беларусь) предупредил клиентов о прекращении обслуживания карт Mastercard в ряде зарубежных стран начиная с 21 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ограничения коснутся операций в Великобритании, всех государствах Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

В указанных регионах владельцы карт не смогут снять наличные в банкоматах, совершить покупки в магазинах или оплатить услуги в интернете, включая сервисы такси, доставки и маркетплейсы. Кроме того, станут недоступны прямые переводы с карты на карту через локальные сервисы.

В связи с предстоящими изменениями банк ввел временные послабления для клиентов, находящихся за границей. Чтобы сохранить доступ к средствам, пользователям рекомендуют снять наличные до даты введения ограничений. Для этого банк полностью отменил комиссию со своей стороны на любые суммы снятия до 17 июня. Перед посещением банкомата клиентам советуют проверить установленные лимиты на операции в мобильном приложении INSNC.

Альтернативным способом управления финансами остается бесплатный перевод средств через систему ЕРИП на счета в других белорусских банках. При этом в самой Беларуси и странах, не вошедших в «стоп-лист», карты Mastercard (включая корпоративные) продолжат функционировать в штатном режиме.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
валюта курс
EUR 3.3368
USD 2.8328
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3292 +0.0078
USD 2.8328 +0.0135
RUB 3.7438 -0.0392
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3640 3.3730
USD 2.8450 2.8500
RUB 3.7100 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1840
EUR/RUB 90.7000 91.0000
USD/RUB 76.6000 77.3700
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте