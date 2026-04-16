17.04.2026   
Банковские новости РБ


В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ КРЕДИТЫ НА BELGEE И GEELY СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ


13:30 17.04.2026

По партнерским программам Белагропромбанка и СЗАО «Белджи» устанавливаются новые условия на приобретение автомобилей/электромобилей марок Belgee и Geely.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются размеров процентных ставок и сроков грейс-периода по кредитам на автомобили Belgee на общих основаниях и электромобили Geely.

Новые автомобили Belgee можно приобрести:

по ставке 1,70% годовых в первые 365 дней, со второго года ставка составит СР + 7,15 п.п.;

по ставке 3,50% годовых в первые два года, с третьего года ставка составит СР+7,75 п.п.;

по ставке 5,00% годовых на первые три года, с четвертого года проценты будут начисляться по ставке СР + 7,75 п.п.

для членов семей, воспитывающих детей-инвалидов:

по ставке 3,50% годовых на первые три года, с четвертого года проценты будут начисляться по ставке СР + 5,5 п.п.

Новые автомобили марки Geely можно приобрести:

по ставке 3,99% годовых в первые два года, с третьего года – СР+7,75 п.п.;

Новые автомобили марки Geely для многодетных семей:

по ставке 1,5% годовых в первый год, со второго года – СР+ 6,5 п.п.;

Новые электромобили марки Geely можно приобрести:

по ставке 1,7% годовых в первый год, со второго года – СР+ 7,15 п.п.;

по ставке 3,5% годовых в первые два года, с третьего года – СР + 7,75 п.п.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
валюта курс
EUR 3.3368
USD 2.8328
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3292 +0.0078
USD 2.8328 +0.0135
RUB 3.7438 -0.0392
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3640 3.3730
USD 2.8450 2.8500
RUB 3.7100 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1840
EUR/RUB 90.7000 91.0000
USD/RUB 76.6000 77.3700
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
