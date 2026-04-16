|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ КРЕДИТЫ НА BELGEE И GEELY СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ
13:30 17.04.2026
По партнерским программам Белагропромбанка и СЗАО «Белджи» устанавливаются новые условия на приобретение автомобилей/электромобилей марок Belgee и Geely.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются размеров процентных ставок и сроков грейс-периода по кредитам на автомобили Belgee на общих основаниях и электромобили Geely.
Новые автомобили Belgee можно приобрести:
по ставке 1,70% годовых в первые 365 дней, со второго года ставка составит СР + 7,15 п.п.;
по ставке 3,50% годовых в первые два года, с третьего года ставка составит СР+7,75 п.п.;
по ставке 5,00% годовых на первые три года, с четвертого года проценты будут начисляться по ставке СР + 7,75 п.п.
для членов семей, воспитывающих детей-инвалидов:
по ставке 3,50% годовых на первые три года, с четвертого года проценты будут начисляться по ставке СР + 5,5 п.п.
Новые автомобили марки Geely можно приобрести:
по ставке 3,99% годовых в первые два года, с третьего года – СР+7,75 п.п.;
Новые автомобили марки Geely для многодетных семей:
по ставке 1,5% годовых в первый год, со второго года – СР+ 6,5 п.п.;
Новые электромобили марки Geely можно приобрести:
по ставке 1,7% годовых в первый год, со второго года – СР+ 7,15 п.п.;
по ставке 3,5% годовых в первые два года, с третьего года – СР + 7,75 п.п.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
Курсы в банках
на 17.04.2026
Конвертация в банках
на 17.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте