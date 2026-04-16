По партнерским программам Белагропромбанка и СЗАО «Белджи» устанавливаются новые условия на приобретение автомобилей/электромобилей марок Belgee и Geely.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются размеров процентных ставок и сроков грейс-периода по кредитам на автомобили Belgee на общих основаниях и электромобили Geely.

Новые автомобили Belgee можно приобрести:

по ставке 1,70% годовых в первые 365 дней, со второго года ставка составит СР + 7,15 п.п.;

по ставке 3,50% годовых в первые два года, с третьего года ставка составит СР+7,75 п.п.;

по ставке 5,00% годовых на первые три года, с четвертого года проценты будут начисляться по ставке СР + 7,75 п.п.

для членов семей, воспитывающих детей-инвалидов:

по ставке 3,50% годовых на первые три года, с четвертого года проценты будут начисляться по ставке СР + 5,5 п.п.

Новые автомобили марки Geely можно приобрести:

по ставке 3,99% годовых в первые два года, с третьего года – СР+7,75 п.п.;

Новые автомобили марки Geely для многодетных семей:

по ставке 1,5% годовых в первый год, со второго года – СР+ 6,5 п.п.;

Новые электромобили марки Geely можно приобрести:

по ставке 1,7% годовых в первый год, со второго года – СР+ 7,15 п.п.;

по ставке 3,5% годовых в первые два года, с третьего года – СР + 7,75 п.п.