Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ «ПРЕМИИ HR-БРЕНД-2025»
11:11 17.04.2026
ВТБ (Беларусь) стал победителем «Премии HR-бренд», заняв первое место в номинации «Новый подход» за реализацию проекта «Портал для студентов «Факультет ВТБ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, проект направлен на эффективную адаптацию, развитие профессиональных навыков и вовлечение в реальные бизнес-процессы молодежи, которая проходит практику в банке. Портал обеспечивает удобную цифровую среду, где практиканты могут получать знания, выполнять задания и развивать компетенции.
Функционал «Факультета ВТБ» включает личный кабинет студента с доступом к обучающим материалам, библиотеке, геймифицированным курсам, а также дополнительным сервисам и возможностям для развития. Важно, что доступ к платформе возможен как с рабочих устройств, так и с личных мобильных устройств.
«Для нас важно выстраивать системную работу с молодыми специалистами и создавать для них комфортную и современную среду развития. «Факультет ВТБ» — это не просто обучающая платформа, а полноценный инструмент адаптации и вовлечения студентов, который позволяет им быстрее погружаться в профессию и понимать специфику банковской деятельности. В то же время для банка это эффективный механизм формирования кадрового резерва и привлечения талантливых специалистов», — отметила начальник управления по работе с персоналом ВТБ (Беларусь) Галина Тозик.
В 2023 и 2024 годах ВТБ (Беларусь) дважды становился лауреатом «Премии HR-бренд» с проектом по организации масштабных корпоративных инициатив «Лето с ВТБ» в номинации «Событие» и мотивационным проектом «Геймификация ВТБ Сити» в номинации «Новый подход».
Справка:
«Премия HR-бренд», которую ежегодно организует сервис rabota.by, отмечает достижения белорусских компаний в сфере управления персоналом.
