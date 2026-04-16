ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
17.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ «ПРЕМИИ HR-БРЕНД-2025»


11:11 17.04.2026

ВТБ (Беларусь) стал победителем «Премии HR-бренд», заняв первое место в номинации «Новый подход» за реализацию проекта «Портал для студентов «Факультет ВТБ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, проект направлен на эффективную адаптацию, развитие профессиональных навыков и вовлечение в реальные бизнес-процессы молодежи, которая проходит практику в банке. Портал обеспечивает удобную цифровую среду, где практиканты могут получать знания, выполнять задания и развивать компетенции.

Функционал «Факультета ВТБ» включает личный кабинет студента с доступом к обучающим материалам, библиотеке, геймифицированным курсам, а также дополнительным сервисам и возможностям для развития. Важно, что доступ к платформе возможен как с рабочих устройств, так и с личных мобильных устройств.

«Для нас важно выстраивать системную работу с молодыми специалистами и создавать для них комфортную и современную среду развития. «Факультет ВТБ» — это не просто обучающая платформа, а полноценный инструмент адаптации и вовлечения студентов, который позволяет им быстрее погружаться в профессию и понимать специфику банковской деятельности. В то же время для банка это эффективный механизм формирования кадрового резерва и привлечения талантливых специалистов», — отметила начальник управления по работе с персоналом ВТБ (Беларусь) Галина Тозик.

В 2023 и 2024 годах ВТБ (Беларусь) дважды становился лауреатом «Премии HR-бренд» с проектом по организации масштабных корпоративных инициатив «Лето с ВТБ» в номинации «Событие» и мотивационным проектом «Геймификация ВТБ Сити» в номинации «Новый подход».

Справка:

«Премия HR-бренд», которую ежегодно организует сервис rabota.by, отмечает достижения белорусских компаний в сфере управления персоналом.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
валюта курс
EUR 3.3368
USD 2.8328
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3292 +0.0078
USD 2.8328 +0.0135
RUB 3.7438 -0.0392
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3800
USD 2.8400 2.8640
RUB 3.7100 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 90.0000 91.0000
USD/RUB 76.2000 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
