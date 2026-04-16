МТБанк впервые получил ESG-рейтинг, он присвоен рейтинговым агентством BIK Ratings на уровне A.esg, сообщает пресс-служба банка.

Это высокий показатель качества устойчивого развития и корпоративной ответственности бренда в трех направлениях – экологии, социальной сфере и управлении. Такая оценка подтверждает, что наряду с задачами бизнеса не меньшее внимание компания уделяет защите природы, поддержанию своих сотрудников и развитию региона в целом.

Представители агентства проанализировали деятельность МТБанка, его продукты, миссию и ценности и пришли к выводу, что в компании выстроена устойчивая модель ведения бизнеса. При этом МТБанк открыто предоставил всю необходимую информацию и был искренен в оценке своих достижений в сфере ESG.

«За каждым бизнесом стоят люди: те, кто его ведет, и те, кто пользуется услугами. Наши ценности совпадают с ценностями наших клиентов: это разумное потребление ресурсов, равные права, инклюзия, развитие регионов. Мы видим, что сегодня белорусы из множества банковских предложений осознанно выбирают экологичные продукты и сервисы, которые не только помогают достигать успеха в бизнесе, но и менять мир вокруг к лучшему. Качественные и эффективные предложения МТБанка всегда отвечают этим запросам», – подчеркнул председатель правления МТБанка Дмитрий Шидлович.

Открытость, уважение, результат, развитие, успех и цифровая безопасность – те ценности, которые заложены в фундамент всей деятельности МТБанка.

Environmental (экология)

Что касается экологического направления, то МТБанк внедрил в работу систему электронного документооборота, в планах – вовсе отказаться от бумажных носителей. Устаревшее оборудование регулярно отправляется на переработку, в корпоративном автопарке есть электромобили. А среди продуктов – «зеленое» финансирование.

В числе последних крупных проектов – совместные инициативы по открытию двух прибрежных аллей у Несвижского замка и посадке Кленовой аллеи в Ботаническом саду. МТБанк на постоянной основе оказывает поддержку бездомным животным и проводит Pets Day.

Social (социальные факторы)

Среди приоритетов в социальном направлении – достойная и равная социальная защита всех сотрудников независимо от должности. МТБанк, не сворачивая с вектора цифровизации, расширяет присутствие офисов в малых городах и районных центрах, обеспечивая таким образом рабочие места в регионах.

Обучение, поддержка и цифровая безопасность молодежи и людей старшего возраста – также среди важных задач. С 2025 года МТБанк совместно с БГУ и ПВТ организует хакатоны для талантливых и амбициозных студентов со всей Беларуси. Для пенсионеров есть «социальный» продукт – пенсионная карта.

МТБанк регулярно проводит для всех желающих открытые бизнес-завтраки в стиле Flex, которые стали площадкой для обмена опытом с местным предпринимательским сообществом. Кроме этого, МТБанк проводит лекции по финансовой и цифровой грамотности, оказывает благотворительную помощь и привлекает внимание к проблемам людей с инвалидностью. Среди таких проектов – поздравительные открытки авторства молодого художника с аутизмом Максима Лагуна.

Corporate governance (управление)

МТБанк исключил факторы, которые могут негативно влиять на деловую репутацию. Для достижения задач и целей в сфере ESG используется комплексный подход, с опорой на самые прогрессивные методы. Особое внимание уделяется деятельности партнеров и крупных клиентов.

«Присвоение ESG-рейтинга – это не просто дань рыночной конъюнктуре или формальный маркетинговый атрибут, а подтверждение зрелости системы управления нефинансовыми рисками банка. Полученный МТБанком рейтинг является объективным индикатором высокого качества корпоративного управления в банке и ответственности бизнеса перед обществом. За итоговым баллом стоит колоссальный объем работы: со стороны банка – по глубокой интеграции принципов устойчивого развития в бизнес-процессы, а со стороны рейтингового агентства – по всесторонней независимой оценке эффективности этих преобразований», – отметил директор BIK Ratings Андрей Усачев.

Напомним, МТБанк в 2006 году стал первым банком – участником Глобального договора ООН в Беларуси и имеет на сегодняшний день 20-летний опыт в реализации мероприятий в сфере устойчивого развития. Учитывая запросы времени и клиентов, МТБанк продолжит активно интегрировать экологические и социальные аспекты в продукты и услуги.