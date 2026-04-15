ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УВЕЛИЧИЛ СРОКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ С ЕЖЕДНЕВНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ

12:55 16.04.2026 ВТБ (Беларусь) добавил новые сроки привлечения безотзывных депозитов в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банк постоянно работает над линейкой депозитов в национальной валюте и в связи со спросом на вклады с ежедневной капитализацией «Ежедневник», «Ежедневник онлайн» увеличивает сроки привлечения. На период 549-1825 дней процентная ставка составит 13.20% - 13.40% годовых.