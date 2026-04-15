16.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УВЕЛИЧИЛ СРОКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ С ЕЖЕДНЕВНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ


12:55 16.04.2026

ВТБ (Беларусь) добавил новые сроки привлечения безотзывных депозитов в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банк постоянно работает над линейкой депозитов в национальной валюте и в связи со спросом на вклады с ежедневной капитализацией «Ежедневник», «Ежедневник онлайн» увеличивает сроки привлечения. На период 549-1825 дней процентная ставка составит 13.20% - 13.40% годовых.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2026
валюта курс
EUR 3.3209
USD 2.8193
RUB 3.7830
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3214 -0.0118
USD 2.8193 -0.0112
RUB 3.7830 +0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3670 3.3700
USD 2.8440 2.8500
RUB 3.7300 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1830
EUR/RUB 90.2500 90.0000
USD/RUB 76.2500 76.8800
подробнее
