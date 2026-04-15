|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
3 МЛН ТРАНЗАКЦИЙ ЗА МЕСЯЦ: В БЕЛАРУСБАНКЕ ОЦЕНИЛИ СПРОС НА ГОРОДСКУЮ МОБИЛЬНОСТЬ
11:52 16.04.2026
Беларусбанк продолжает расширять цифровые сервисы, которые делают оплату проезда в общественном транспорте быстрее, удобнее и безопаснее.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сегодня решения банка доступны уже в порядка 50 городах страны, обеспечивая пассажирам выбор оптимального способа оплаты — от QR кодов до бесконтактных карт.
С конца сентября пассажиры троллейбуса № 1 (Зелёный Луг 6 — ст. м. «Московская») и автобуса № 1 (ДС «Веснянка» — Кирова) в Минске получили возможность оплачивать поездку картами Беларусбанка. Ежемесячно совершается более 7000 операций, что подтверждает востребованность современных цифровых сервисов в городской мобильности.
К оплате принимаются все карты Беларусбанка, а также карты платежной системы Белкарт банков резидентов. Пассажиры могут воспользоваться и мобильным приложением Белкарт Pay. Для оплаты достаточно приложить карту или смартфон с NFC функцией к валидатору при входе в транспорт. Списание происходит автоматически, а информация о транзакции отображается на экране устройства.
История поездок доступна в мобильных приложениях M Belarusbank и Белкарт Pay, а также через SMS уведомления по расходным операциям.
Масштабирование сервиса на весь общественный транспорт Минска запланирован в ближайшее время.
Сервис оплаты проезда по QR коду, действующий с 2020 года, продолжает демонстрировать устойчивый рост. Напомним, он доступен в 49 городах Беларуси. Сервис уже стал привычным способом для оплаты. Только за март пользователи по всей стране совершили более 3 миллионов транзакций.
Главное преимущество сервиса — удобство. Для покупки билета не требуется наличных, отдельной виртуальной карты или электронного кошелька. Достаточно быть пользователем мобильного приложения M Belarusbank и иметь зарегистрированную карту.
Процесс оплаты включает три шага:
найти в транспорте наклейку с QR кодом;
считать код приложением M Belarusbank, камерой телефона или любым приложением для чтения QR кодов;
подтвердить оплату.
Сервис обеспечивает быстрый и безопасный способ приобретения разового билета и позволяет пассажирам контролировать расходы в режиме реального времени.
Беларусбанк формирует современную экосистему цифровой мобильности, предлагая пассажирам удобные и технологичные способы оплаты проезда. Рост бесконтактных операций и рекордное количество QR транзакций подтверждают, что жители страны активно переходят на новые форматы оплаты, ценя скорость, простоту и безопасность. Банк продолжит развивать сервисы, делая городские поездки ещё комфортнее.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
Курсы в банках
на 16.04.2026
Конвертация в банках
на 16.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте