Беларусбанк продолжает расширять цифровые сервисы, которые делают оплату проезда в общественном транспорте быстрее, удобнее и безопаснее.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сегодня решения банка доступны уже в порядка 50 городах страны, обеспечивая пассажирам выбор оптимального способа оплаты — от QR кодов до бесконтактных карт.

С конца сентября пассажиры троллейбуса № 1 (Зелёный Луг 6 — ст. м. «Московская») и автобуса № 1 (ДС «Веснянка» — Кирова) в Минске получили возможность оплачивать поездку картами Беларусбанка. Ежемесячно совершается более 7000 операций, что подтверждает востребованность современных цифровых сервисов в городской мобильности.

К оплате принимаются все карты Беларусбанка, а также карты платежной системы Белкарт банков резидентов. Пассажиры могут воспользоваться и мобильным приложением Белкарт Pay. Для оплаты достаточно приложить карту или смартфон с NFC функцией к валидатору при входе в транспорт. Списание происходит автоматически, а информация о транзакции отображается на экране устройства.

История поездок доступна в мобильных приложениях M Belarusbank и Белкарт Pay, а также через SMS уведомления по расходным операциям.

Масштабирование сервиса на весь общественный транспорт Минска запланирован в ближайшее время.

Сервис оплаты проезда по QR коду, действующий с 2020 года, продолжает демонстрировать устойчивый рост. Напомним, он доступен в 49 городах Беларуси. Сервис уже стал привычным способом для оплаты. Только за март пользователи по всей стране совершили более 3 миллионов транзакций.

Главное преимущество сервиса — удобство. Для покупки билета не требуется наличных, отдельной виртуальной карты или электронного кошелька. Достаточно быть пользователем мобильного приложения M Belarusbank и иметь зарегистрированную карту.

Процесс оплаты включает три шага:

найти в транспорте наклейку с QR кодом;

считать код приложением M Belarusbank, камерой телефона или любым приложением для чтения QR кодов;

подтвердить оплату.

Сервис обеспечивает быстрый и безопасный способ приобретения разового билета и позволяет пассажирам контролировать расходы в режиме реального времени.

Беларусбанк формирует современную экосистему цифровой мобильности, предлагая пассажирам удобные и технологичные способы оплаты проезда. Рост бесконтактных операций и рекордное количество QR транзакций подтверждают, что жители страны активно переходят на новые форматы оплаты, ценя скорость, простоту и безопасность. Банк продолжит развивать сервисы, делая городские поездки ещё комфортнее.