ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


3 МЛН ТРАНЗАКЦИЙ ЗА МЕСЯЦ: В БЕЛАРУСБАНКЕ ОЦЕНИЛИ СПРОС НА ГОРОДСКУЮ МОБИЛЬНОСТЬ


11:52 16.04.2026

Беларусбанк продолжает расширять цифровые сервисы, которые делают оплату проезда в общественном транспорте быстрее, удобнее и безопаснее.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сегодня решения банка доступны уже в порядка 50 городах страны, обеспечивая пассажирам выбор оптимального способа оплаты — от QR кодов до бесконтактных карт.

С конца сентября пассажиры троллейбуса № 1 (Зелёный Луг 6 — ст. м. «Московская») и автобуса № 1 (ДС «Веснянка» — Кирова) в Минске получили возможность оплачивать поездку картами Беларусбанка. Ежемесячно совершается более 7000 операций, что подтверждает востребованность современных цифровых сервисов в городской мобильности.

К оплате принимаются все карты Беларусбанка, а также карты платежной системы Белкарт банков резидентов. Пассажиры могут воспользоваться и мобильным приложением Белкарт Pay. Для оплаты достаточно приложить карту или смартфон с NFC функцией к валидатору при входе в транспорт. Списание происходит автоматически, а информация о транзакции отображается на экране устройства.

История поездок доступна в мобильных приложениях M Belarusbank и Белкарт Pay, а также через SMS уведомления по расходным операциям.

Масштабирование сервиса на весь общественный транспорт Минска запланирован в ближайшее время.

Сервис оплаты проезда по QR коду, действующий с 2020 года, продолжает демонстрировать устойчивый рост. Напомним, он доступен в 49 городах Беларуси. Сервис уже стал привычным способом для оплаты. Только за март пользователи по всей стране совершили более 3 миллионов транзакций.

Главное преимущество сервиса — удобство. Для покупки билета не требуется наличных, отдельной виртуальной карты или электронного кошелька. Достаточно быть пользователем мобильного приложения M Belarusbank и иметь зарегистрированную карту.

Процесс оплаты включает три шага:

найти в транспорте наклейку с QR кодом;

считать код приложением M Belarusbank, камерой телефона или любым приложением для чтения QR кодов;

подтвердить оплату.

Сервис обеспечивает быстрый и безопасный способ приобретения разового билета и позволяет пассажирам контролировать расходы в режиме реального времени.

Беларусбанк формирует современную экосистему цифровой мобильности, предлагая пассажирам удобные и технологичные способы оплаты проезда. Рост бесконтактных операций и рекордное количество QR транзакций подтверждают, что жители страны активно переходят на новые форматы оплаты, ценя скорость, простоту и безопасность. Банк продолжит развивать сервисы, делая городские поездки ещё комфортнее.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2026
валюта курс
EUR 3.3209
USD 2.8193
RUB 3.7830
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3214 -0.0118
USD 2.8193 -0.0112
RUB 3.7830 +0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3750
USD 2.8400 2.8600
RUB 3.7400 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 89.2000 90.0000
USD/RUB 75.4000 76.4994
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте