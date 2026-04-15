|16.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОДДЕРЖИТ ПРЕЗЕНТАЦИЮ КНИГИ «(НЯ)БАЧНАЯ БЕЛАРУСЬ»
10:00 16.04.2026
ВТБ (Беларусь) выступит партнером презентации книги о мифологии и культурном наследии страны «(Ня)бачная Беларусь», которая состоится 18 апреля в минском кинотеатре SKYLINE Cinema в ТРЦ Galileo.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, издание подготовлено сообществом писателей-фантастов «Шуфлядка писателя» и продолжает популярную серию книг, посвященных фольклору и мифологии Беларуси. В новый сборник вошли девять мистических рассказов и девять тематических маршрутов, объединенных атмосферой загадочных мест и легенд — от Браславских озер до старинных улиц Гродно.
В рамках мероприятия запланированы лекция авторов, а также автограф-сессия, где гости смогут лично пообщаться с создателями книги и обсудить современные интерпретации национального мифологического наследия.
ВТБ (Беларусь) на постоянной основе содействует развитию просветительских проектов, способствующих сохранению национальной самобытности и популяризации белорусской культуры.
