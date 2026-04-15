ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОДДЕРЖИТ ПРЕЗЕНТАЦИЮ КНИГИ «(НЯ)БАЧНАЯ БЕЛАРУСЬ»


10:00 16.04.2026

ВТБ (Беларусь) выступит партнером презентации книги о мифологии и культурном наследии страны «(Ня)бачная Беларусь», которая состоится 18 апреля в минском кинотеатре SKYLINE Cinema в ТРЦ Galileo.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, издание подготовлено сообществом писателей-фантастов «Шуфлядка писателя» и продолжает популярную серию книг, посвященных фольклору и мифологии Беларуси. В новый сборник вошли девять мистических рассказов и девять тематических маршрутов, объединенных атмосферой загадочных мест и легенд — от Браславских озер до старинных улиц Гродно.

В рамках мероприятия запланированы лекция авторов, а также автограф-сессия, где гости смогут лично пообщаться с создателями книги и обсудить современные интерпретации национального мифологического наследия.

ВТБ (Беларусь) на постоянной основе содействует развитию просветительских проектов, способствующих сохранению национальной самобытности и популяризации белорусской культуры.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2026
валюта курс
EUR 3.3209
USD 2.8193
RUB 3.7830
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3214 -0.0118
USD 2.8193 -0.0112
RUB 3.7830 +0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3750
USD 2.8400 2.8600
RUB 3.7400 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 89.2000 90.0000
USD/RUB 75.4000 76.4994
подробнее
