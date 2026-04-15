Промышленная кооперация сегодня перестала быть просто выгодным партнерством – она стала фундаментом технологического суверенитета и основой для интенсивного роста компаний. Однако зачастую потенциальные участники эффективных кооперационных моделей не знают друг друга, либо им не в полной мере известен потенциал возможных партнеров.

Банк развития – правительственный инструмент, который не только финансирует, но и создает уникальные возможности для бизнеса, придает импульс экономическим взаимодействиям и создает новые кооперационные сети в реальном секторе. Примером такой деятельности является инициированный Банком бизнес-завтрак белорусского делового сообщества и представителей госкорпорации «Росатом».

Как сообщает пресс-служба Банка развития, формат мероприятия, на которое были приглашены более 40 представителей белорусских предприятий, позволил отойти от официального протокола и сосредоточиться на главном – создании новых точек роста и реальной кооперации.

Важность такого взаимодействия отметил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь. В своем приветственном слове он подчеркнул, что именно в рамках таких встреч зарождаются эффективные экономические модели, и рассказал о мерах государственной поддержки промкооперации.

Бизнес-завтрак – первое в своем роде мероприятие, которое преследует стратегическую цель: практическое налаживание прямых связей между белорусскими производителями и крупными госкорпорациями.

«Пригласив вас в Банк развития, мы хотим придать импульс объединению потенциалов белорусских компаний и одной из крупнейших корпораций мира. И это абсолютно реально! Сегодня вы участники диалога возможностей. Интересуйтесь, предлагайте, превратите этот шанс в завтрашнюю эффективность», – обратился к участникам мероприятия председатель Правления Банка развития Сергей Столярчук.

Важно понимать: Росатом – это не только реакторы. Это ветроэнергетика, композитные материалы, аддитивные технологии, ядерная медицина и цифровые платформы. Каждое из этих направлений требует не только собственной цепочки поставщиков, но и партнеров, обладающих уникальными компетенциями.

Заместитель директора Блока по развитию международного бизнеса – директор по международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Борис Арсеев поблагодарил Банк развития за реализацию такой инициативы и подробно рассказал о российском многопрофильном холдинге.

Чтобы наглядно продемонстрировать, что «нет ничего невозможного», представитель Росатома представил участникам уже работающий пример белорусско-российской кооперации. Таким кейсом стал Центр аддитивных технологий, созданный в партнерстве с компанией H-Holding. Производство с использованием промышленных 3D-принтеров изготавливает изделия из различных металлов, песчано-полимерные формы и изделия из инженерных пластмасс.

В ходе диалога предприниматели интересовались установлением прямого взаимодействия белорусских предприятий с корпорацией «Росатом» и условиями дальнейшего партнерства. Особый интерес вызвали логистика, сертификация продукции, форматы создания совместных предприятий. Для системной работы в этом направлении, как отметил Борис Арсеев, существует страновой офис корпорации в Беларуси – «Русатом Бел», который станет ключевым звеном в выстраивании кооперационных связей.

«Некоторое время назад Росатом воспринимался как закрытая структура, к которой белорусскому бизнесу тяжело подступиться. Однако нынешняя встреча развеяла этот миф, и мы понимаем, что делать для налаживания взаимодействия», – отметили предприниматели в ходе диалога.

Чтобы придать долгосрочный и системный характер кооперационному взаимодействию, в рамках бизнес-завтрака состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Банком развития и страновым офисом Росатома в Беларуси. Документ скрепили подписями Сергей Столярчук и глава представительства «Русатом Бел» Станислав Левицкий.

Соглашение станет правовой основой для дальнейшего сопровождения совместных проектов, финансовой поддержки инициатив и обмена экспертизой.

Именно такие форматы встреч позволяют перевести декларации о союзной интеграции в конкретные детали, чертежи и контракты.

В свою очередь Банк развития готов сопровождать кооперационные проекты белорусских предпринимателей с Росатомом на всех этапах – от первой встречи до подписания контрактов и финансирования, выступая площадкой для эффективного экономического развития.