|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
GARMIN PAY ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК VISA ТЕХНОБАНКА
09:46 15.04.2026
ОАО «Технобанк» продолжает расширять возможности безналичных платежей и запустило сервис бесконтактной оплаты Garmin Pay для держателей банковских карточек Visa.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь появилась возможность совершать покупки с помощью спортивных часов Garmin без использования банковской карточки или телефона.
Сервис Garmin Pay – это возможность привязки банковской карточки Visa к часам Garmin. При использовании часов вы можете оплачивать покупки в одно касание везде, где поддерживается бесконтактная оплата, используя технологии бесконтактных платежей NFC.
С Garmin Pay карточка всегда прямо на запястье. Клиент безопасно совершает платежи – номер карты не сохраняется на устройстве или серверах Garmin. Вместо него используется уникальный токен, а каждая транзакция подтверждается одноразовым динамическим кодом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2026
Курсы в банках
на 15.04.2026
Конвертация в банках
на 15.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте