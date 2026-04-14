ОАО «Технобанк» продолжает расширять возможности безналичных платежей и запустило сервис бесконтактной оплаты Garmin Pay для держателей банковских карточек Visa.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь появилась возможность совершать покупки с помощью спортивных часов Garmin без использования банковской карточки или телефона.

Сервис Garmin Pay – это возможность привязки банковской карточки Visa к часам Garmin. При использовании часов вы можете оплачивать покупки в одно касание везде, где поддерживается бесконтактная оплата, используя технологии бесконтактных платежей NFC.

С Garmin Pay карточка всегда прямо на запястье. Клиент безопасно совершает платежи – номер карты не сохраняется на устройстве или серверах Garmin. Вместо него используется уникальный токен, а каждая транзакция подтверждается одноразовым динамическим кодом.