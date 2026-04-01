По партнерским программам Белагропромбанка с ООО «Автопромсервис» и ООО «Лозанж» устанавливаются новые условия на приобретение автомобилей марок Dongfeng и BMG.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются размеров процентных ставок и сроков грейс-периода по кредитам на автомобили Dongfeng и BMG.

Новые автомобили Dongfeng и BMG можно приобрести:

по ставке 0,01% годовых в первые 6 месяцев, с седьмого месяца ставка составит 16,9% (СР+7,15 п.п.);

по ставке 1,9% годовых в первые 12 месяцев, со второго года ставка – 16,9% (СР+7,15 п.п.);

по ставке 3,9% годовых на первые 18 месяцев, с девятнадцатого месяца проценты будут начисляться по ставке 17,5% (СР+7,75 п.п.)

по ставке 6,9% годовых на первые 24 месяца, с третьего года проценты будут начисляться по ставке 17,5% (СР+7,75 п.п.)

по ставке 9,9% годовых на первые 36 месяцев, с тридцать седьмого месяца проценты будут начисляться по ставке 17,5% (СР+7,75 п.п.)