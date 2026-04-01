|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК РАСШИРЯЕТ ПАРТНЕРСКУЮ ПРОГРАММУ КРЕДИТОВАНИЯ НА АВТО DONGFENG И BMG
15:35 14.04.2026
По партнерским программам Белагропромбанка с ООО «Автопромсервис» и ООО «Лозанж» устанавливаются новые условия на приобретение автомобилей марок Dongfeng и BMG.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются размеров процентных ставок и сроков грейс-периода по кредитам на автомобили Dongfeng и BMG.
Новые автомобили Dongfeng и BMG можно приобрести:
по ставке 0,01% годовых в первые 6 месяцев, с седьмого месяца ставка составит 16,9% (СР+7,15 п.п.);
по ставке 1,9% годовых в первые 12 месяцев, со второго года ставка – 16,9% (СР+7,15 п.п.);
по ставке 3,9% годовых на первые 18 месяцев, с девятнадцатого месяца проценты будут начисляться по ставке 17,5% (СР+7,75 п.п.)
по ставке 6,9% годовых на первые 24 месяца, с третьего года проценты будут начисляться по ставке 17,5% (СР+7,75 п.п.)
по ставке 9,9% годовых на первые 36 месяцев, с тридцать седьмого месяца проценты будут начисляться по ставке 17,5% (СР+7,75 п.п.)
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2026
Курсы в банках
на 14.04.2026
Конвертация в банках
на 14.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте