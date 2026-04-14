ВТБ (Беларусь) выступил партнером цикла практических встреч для предпринимателей и руководителей в формате Mini-MBA «Гроуинг. бизнес-среда».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках проекта в минском ТРК Minsk City Mall запланировано 10 еженедельных встреч, каждая из которых посвящена ключевым аспектам развития бизнеса.

В числе спикеров проекта — действующие предприниматели, топ-менеджеры и эксперты рынка, обладающие практическим опытом в области стратегии, управления, маркетинга и развития бизнеса. Формат встреч ориентирован на прикладные знания: участники получают инструменты, которые можно оперативно внедрять в свою деятельность, а также возможность прямого диалога и обмена опытом с практиками.

«Для ВТБ (Беларусь) поддержка реального сектора давно вышла за рамки предоставления кредитов. Мы видим задачу в том, чтобы помогать клиентам ориентироваться в новой реальности: сегодня недостаточно просто дать деньги, критически важно понимание от каких рисков страховаться и какие тенденции учитывать при ведении бизнеса в нашей стране. Банк рассматривает участие в проекте «Гроуинг. бизнес-среда» как вклад в создание платформы для обмена опытом, генерации новых идей и роста бизнеса клиентов и партнеров», — говорит заместитель председателя банка ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.

ВТБ (Беларусь) входит в десятку крупнейших финансовых учреждений страны по размеру активов. Региональная сеть банка покрывает все области страны и насчитывает более 90 точек присутствия.