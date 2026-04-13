В последние годы белорусские компании и индивидуальные предприниматели (ИП) все активнее выходят на российский рынок. При этом расширяется профиль продаж: от одежды и косметики до курсов изучения иностранного языка. Вместе с тем возникают вызовы, связанные с приемом платежей и конвертацией валюты. Как сделать процесс оплаты максимально комфортным для российского клиента? БСБ Банк предложил эффективное решение.

В настоящее время белорусский и российский бизнес ведут между собой расчеты в национальных валютах. Однако все равно возникают скрытые потери из-за курсовых разниц.

Когда российский покупатель заходит в белорусский онлайн-магазин, выбирает товар, но видит цену в белорусских рублях. Если интернет-эквайринг настроен стандартным образом, то списание с карты российского клиента происходит с конвертацией по курсу его российского банка. Этот обменный курс часто бывает непредсказуемым и не самым выгодным. Покупатель рассчитывал на одну сумму, а со счета списалось больше денег.

В итоге продавец получает негативный клиентский опыт и есть риск в будущем недосчитаться продаж. По статистике, именно непрозрачность финальной суммы оплаты является одной из главных причин отказа от покупки.

Чтобы отечественный бизнес мог конкурировать за российского потребителя на равных с местными компаниями, БСБ Банк предложил белорусским фирмам и ИП подключить интернет-эквайринг с авторизацией в российских рублях. Продавец устанавливает стоимость товара или услуги в российских рублях. Покупатель в РФ видит цену в привычной ему валюте и оплачивает своей картой, как обычный внутренний платеж – без необходимости конвертации.

При этом зачисление на расчетный счет белорусской торговой точкой, которая подключена к БСБ Банку, происходит в белорусских рублях. Такой механизм обеспечивает прозрачную и предсказуемую конвертацию российских рублей в белорусские без дополнительных операций и скрытых расходов.

«Мы даем возможность белорусским торговым точкам взять курсовые разницы на себя и сделать продукт более привлекательным для покупателя из РФ, чтобы он не терял на конвертации. Если клиент видит цену на товар в 500 российских рублей, то при покупке у него с карты спишется 500 российских рублей», - пояснили в БСБ Банке.

На текущий момент подключиться к рублевому эквайрингу от БСБ Банка могут резиденты Республики Беларусь с зарегистрированными интернет-магазинами.

Средства зачисляются, как правило, на следующий рабочий день, поэтому задержек поступления выручки нет. Сам процесс подключения максимально прост: открыть счет и запустить эквайринг можно онлайн, без визита в банк.

БСБ Банк продолжает внедрять финансовые решения, которые упрощают торговлю, делают ее более клиентоориентированной и способствуют росту белорусского экспорта.