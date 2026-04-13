Банковские новости РБ
ДОВЕРИЕ К РУБЛЮ РАСТЕТ: УРОВЕНЬ ВАЛЮТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ СНИЗИЛСЯ В МАРТЕ
10:49 14.04.2026
В марте 2026 года продолжилось снижение уровня валютизации экономики Беларуси.
Как сообщает Telegram-канал Нацбанка Беларуси, доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе возросла до 65,9% с 61,5% годом ранее
Повышение доверия к национальной валюте способствует устойчивому росту рублевых сбережений. Средняя величина срочных рублевых депозитов за 12 месяцев увеличилась на 22,9%, в том числе физлиц - на 40%
Годовой темп прироста средней рублевой денежной массы в марте 2026 года замедлился до 25,4% (в марте 2025 года составлял 28,7%), средней широкой денежной массы остался практически на прошлогоднем уровне - 17% (16,8%)
Продолжает улучшаться структура рублевого денежного предложения. За январь - март доля срочных рублевых депозитов в средней рублевой денежной массе выросла на 0,5 п.п. до 44%. Удельный вес агрегата М1, включающего наиболее ликвидные денежные средства (наличные деньги в обороте и переводные депозиты), сократился на 0,3 п.п. до 51,9%
