ДОВЕРИЕ К РУБЛЮ РАСТЕТ: УРОВЕНЬ ВАЛЮТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ СНИЗИЛСЯ В МАРТЕ


10:49 14.04.2026

В марте 2026 года продолжилось снижение уровня валютизации экономики Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал Нацбанка Беларуси, доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе возросла до 65,9% с 61,5% годом ранее

Повышение доверия к национальной валюте способствует устойчивому росту рублевых сбережений. Средняя величина срочных рублевых депозитов за 12 месяцев увеличилась на 22,9%, в том числе физлиц - на 40%

Годовой темп прироста средней рублевой денежной массы в марте 2026 года замедлился до 25,4% (в марте 2025 года составлял 28,7%), средней широкой денежной массы остался практически на прошлогоднем уровне - 17% (16,8%)

Продолжает улучшаться структура рублевого денежного предложения. За январь - март доля срочных рублевых депозитов в средней рублевой денежной массе выросла на 0,5 п.п. до 44%. Удельный вес агрегата М1, включающего наиболее ликвидные денежные средства (наличные деньги в обороте и переводные депозиты), сократился на 0,3 п.п. до 51,9%
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2026
валюта курс
EUR 3.3204
USD 2.8414
RUB 3.7490
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3215 -0.0237
USD 2.8414 -0.0155
RUB 3.7490 +0.009
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3500
USD 2.8460 2.8550
RUB 3.7300 3.7440
подробнее

Конвертация в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.6000 90.3000
USD/RUB 76.0500 76.5990
подробнее
