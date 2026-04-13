Стартовала регистрация на очередной масштабный хакатон для студентов всех белорусских вузов. Его организаторами выступают МТБанк, Белгосуниверситет и Парк высоких технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, в этот раз участникам предстоит нелегкая задача – создать пакет банковских решений для молодых людей в связке с вирусной онлайн-игрой.

Зарегистрироваться на хакатон можно с 13 по 21 апреля включительно (до 23:59) на сайте mtbankhackathon.by. Принять участие могут студенческие команды от 2 до 5 человек вне зависимости от формы обучения и ступени образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура).

Главное – стремление создавать решения, способные трансформировать банковскую среду. Сам конкурс пройдет в ПВТ с 22 по 24 апреля. В финале экспертная комиссия будет оценивать уровень презентации, логику продукта, визуальную составляющую и экономическое обоснование предлагаемого решения.

Для студентов хакатон – отличная возможность заявить о себе, получить опыт, внести вклад в развитие банковских решений нового поколения. И, конечно, победить: призовой фонд составляет 7 000 белорусских рублей.

За три дня участники прослушают образовательные лекции от экспертов МТБанка, получат менторскую поддержку от приглашенных специалистов, чтобы изучить все стороны продукта и сгенерировать идеи, наиболее соответствующие поставленной задаче.

Проведение хакатонов для МТБанка – традиция: нынешний конкурс – третий по счету. Мы верим в силу талантов молодых белорусов и открыты для новых идей, способных менять взгляд на банковские решения и подходы к созданию финансовых продуктов.