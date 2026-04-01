Объем рынка онлайн-заимствований в Беларуси за 2025 год вырос в 3,2 раза. Об этом сообщает Telegram-канал регулятора.

В прошлом году посредством сервисов онлайн-заимствования было заключено 107,9 тыс. договоров займа на общую сумму 60 млн рублей

На 1 апреля 2026 года в реестр операторов сервисов онлайн-заимствования было включено 5 организаций, из них 4 осуществляли деятельность