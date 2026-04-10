Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации совместного проекта «Медиация в сфере банковской деятельности» подписали ОАО «Белинвестбанк» и ОО «Белорусский республиканский союз юристов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках проекта планируется создание мультиформатной площадки для обучения, использования медиативных технологий и медиации для профилактики и разрешения конфликтных ситуаций, урегулирования споров, а также создания условий для открытого диалога между заинтересованными сторонами.

Свои подписи под Соглашением поставили председатель ОО «Белорусский республиканский союз юристов», начальник Секретариата Всебелорусского народного собрания Валерий Мицкевич и председатель Правления ОАО «Белинвестбанк», заместитель председателя Минского городского Совета депутатов Олег Козаредов.

«В настоящее время медиация является актуальной и обсуждаемой темой и применяется во многих сферах, – отмечает Валерий Мицкевич. – Банковская сфера не является исключением. В связи с этим важно выработать эффективный алгоритм применения медиации при разрешении конфликтов, возникающих в банковской среде, приложить совместные усилия по популяризации медиации и повышению правовой культуры общества за счет расширения примирительных процедур при обеспечении защиты прав и законных интересов граждан и субъектов предпринимательской деятельности».

В рамках реализации проекта предполагается создание эффективной системы использования медиативных технологий и медиации для профилактики, а также разрешения споров и конфликтов в сфере банковской деятельности, обеспечения соблюдения принципов выявления и внутреннего разрешения споров в финансовых организациях. Такая комфортная среда для всех участников бизнес-сообщества позволит урегулировать споры и разногласия, не доводя их до судебных разбирательств.

«В современных условиях банки сталкиваются с различными корпоративными и трудовыми конфликтными ситуациями, спорами с контрагентами и клиентами, а также другими, – обратил внимание Олег Козаредов. – Медиация в этой сфере – эффективный инструмент для разрешения таких конфликтов, позволяющий сторонам прийти к взаимовыгодному соглашению без длительных и затратных судебных процессов, сохраняя при этом конфиденциальность и партнерские отношения. Вместе с тем медиативные технологии – это уникальный инструмент для разрешения возникающих вопросов как с клиентами, так и внутри организации. Все это особенно актуально в условиях стремительного развития финансово-кредитной среды».