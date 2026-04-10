ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК СТАЛ ДРАЙВЕРОМ ОТРАСЛЕВОГО ДИАЛОГА НА ФОРУМЕ TRAVEL HUB «СОДРУЖЕСТВО»


09:30 13.04.2026

В начале апреля Минск принял один из ключевых туристических ивентов года – международный форум Travel Hub «Содружество», организованный Межпарламентской Ассамблеей СНГ. Белагропромбанк выступил стратегическим партнером деловой секции по сельскому туризму «Агротуризм на пространстве СНГ», и представил полноценную экосистемную экспертизу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, форум собрал делегации из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран СНГ. В центре дискуссий – активный, экологический и патриотический туризм. Но именно агротуризм стал точкой пересечения интересов: регионы ищут модели диверсификации, предприниматели – понятные правила игры, а государство – измеримый социально-экономический эффект.

«Программа секции выстроена на основе реальных запросов предпринимателей, которые мы системно анализировали в рамках отраслевых мероприятий банка. Наша стратегическая цель – создать постоянную площадку для открытого диалога между государством, регулятором, бизнесом и профильными ведомствами, чтобы совместно формировать устойчивую среду для роста агротуризма в регионе», – отметила модератор сессии Виктория Барисевич, начальник управления развития экосистемы Белагропромбанка.

Исполнительный директор ОАО «Белагропромбанк» Андрей Джумков представил конкретный инструментарий поддержки:

кредитные линии под старт, модернизацию и масштабирование агротуристических проектов;

синхронизация с продуктами Банка развития для сложных инфраструктурных кейсов;

нефинансовая поддержка через центры притяжения Igrow: юридическое и налоговое сопровождение, бизнес-моделирование, нетворкинг с экспертами отрасли.

«В Белагропромбанке есть полный спектр решений для стартапов, малого и крупного бизнеса. Но современная поддержка не заканчивается выдачей кредита. Мы сопровождаем проект от идеи до выхода на рынок», – подчеркнул Андрей Джумков.

Вторая часть сессии прошла в формате бизнес-лаборатории. Предприниматели из регионов поделились опытом трансформации традиционных хозяйств в доходные туристические кластеры. Главный инсайт: добавление гостеприимной составляющей к сельхозпроизводству кратно повышает маржинальность, создает новые рабочие места и снижает сезонные риски.

Форум завершился, но работа экосистемы только набирает обороты. Белагропромбанк фиксирует новый стандарт участия в отрасли: банк-партнер, который закрывает не только финансовые, но и операционные, юридические и стратегические вопросы агробизнеса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2026
валюта курс
EUR 3.3449
USD 2.8569
RUB 3.7400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3452 -0.0216
USD 2.8569 -0.0325
RUB 3.7400 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3690
USD 2.8520 2.8700
RUB 3.7200 3.7280
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1740
EUR/RUB 89.7000 90.4000
USD/RUB 76.7000 77.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте