Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК СТАЛ ДРАЙВЕРОМ ОТРАСЛЕВОГО ДИАЛОГА НА ФОРУМЕ TRAVEL HUB «СОДРУЖЕСТВО»
09:30 13.04.2026
В начале апреля Минск принял один из ключевых туристических ивентов года – международный форум Travel Hub «Содружество», организованный Межпарламентской Ассамблеей СНГ. Белагропромбанк выступил стратегическим партнером деловой секции по сельскому туризму «Агротуризм на пространстве СНГ», и представил полноценную экосистемную экспертизу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, форум собрал делегации из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран СНГ. В центре дискуссий – активный, экологический и патриотический туризм. Но именно агротуризм стал точкой пересечения интересов: регионы ищут модели диверсификации, предприниматели – понятные правила игры, а государство – измеримый социально-экономический эффект.
«Программа секции выстроена на основе реальных запросов предпринимателей, которые мы системно анализировали в рамках отраслевых мероприятий банка. Наша стратегическая цель – создать постоянную площадку для открытого диалога между государством, регулятором, бизнесом и профильными ведомствами, чтобы совместно формировать устойчивую среду для роста агротуризма в регионе», – отметила модератор сессии Виктория Барисевич, начальник управления развития экосистемы Белагропромбанка.
Исполнительный директор ОАО «Белагропромбанк» Андрей Джумков представил конкретный инструментарий поддержки:
кредитные линии под старт, модернизацию и масштабирование агротуристических проектов;
синхронизация с продуктами Банка развития для сложных инфраструктурных кейсов;
нефинансовая поддержка через центры притяжения Igrow: юридическое и налоговое сопровождение, бизнес-моделирование, нетворкинг с экспертами отрасли.
«В Белагропромбанке есть полный спектр решений для стартапов, малого и крупного бизнеса. Но современная поддержка не заканчивается выдачей кредита. Мы сопровождаем проект от идеи до выхода на рынок», – подчеркнул Андрей Джумков.
Вторая часть сессии прошла в формате бизнес-лаборатории. Предприниматели из регионов поделились опытом трансформации традиционных хозяйств в доходные туристические кластеры. Главный инсайт: добавление гостеприимной составляющей к сельхозпроизводству кратно повышает маржинальность, создает новые рабочие места и снижает сезонные риски.
Форум завершился, но работа экосистемы только набирает обороты. Белагропромбанк фиксирует новый стандарт участия в отрасли: банк-партнер, который закрывает не только финансовые, но и операционные, юридические и стратегические вопросы агробизнеса.
