Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ УПРОСТИЛ УСЛОВИЯ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА


14:46 10.04.2026

Банк БелВЭБ обновил параметры финансовой поддержки для сегмента МСБ, сделав заемные средства доступнее для предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, главным изменением стало трехкратное сокращение периода ожидания для новых клиентов: теперь получить финансирование можно уже через два месяца после начала обслуживания в банке, тогда как ранее этот срок составлял полгода.

Смягчение условий стало возможным благодаря переходу к новой системе оценки потенциала бизнеса. Теперь временная нестабильность выручки, сезонные спады или перерывы в поступлениях не являются препятствием для одобрения заявки. Банк ориентируется на общую перспективность компании, что позволяет предпринимателям оперативно привлекать ресурсы для развития даже в переходные периоды.

Текущие условия онлайн-кредита предусматривают выдачу до 175 тыс. бел. руб. на срок до 60 дней по ставке 12,8% годовых. Продукт позиционируется как максимально технологичный инструмент: средства предоставляются без залога и поручителей, а выплата процентов осуществляется в конце срока.

Процесс получения средств полностью автоматизирован и занимает около двух минут. Для оформления кредита клиенту достаточно зайти в раздел «Финансирование» в системе интернет-банка и заполнить короткую анкету. Сервис работает в режиме 24/7, обеспечивая бизнесу доступ к капиталу в любой момент без посещения офиса и сбора бумажных документов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2026
валюта курс
EUR 3.3449
USD 2.8569
RUB 3.7400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3452 -0.0216
USD 2.8569 -0.0325
RUB 3.7400 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3690
USD 2.8630 2.8680
RUB 3.7270 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1720
EUR/RUB 89.8000 90.1000
USD/RUB 76.7000 76.9000
подробнее
