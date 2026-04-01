Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ УПРОСТИЛ УСЛОВИЯ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
14:46 10.04.2026
Банк БелВЭБ обновил параметры финансовой поддержки для сегмента МСБ, сделав заемные средства доступнее для предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, главным изменением стало трехкратное сокращение периода ожидания для новых клиентов: теперь получить финансирование можно уже через два месяца после начала обслуживания в банке, тогда как ранее этот срок составлял полгода.
Смягчение условий стало возможным благодаря переходу к новой системе оценки потенциала бизнеса. Теперь временная нестабильность выручки, сезонные спады или перерывы в поступлениях не являются препятствием для одобрения заявки. Банк ориентируется на общую перспективность компании, что позволяет предпринимателям оперативно привлекать ресурсы для развития даже в переходные периоды.
Текущие условия онлайн-кредита предусматривают выдачу до 175 тыс. бел. руб. на срок до 60 дней по ставке 12,8% годовых. Продукт позиционируется как максимально технологичный инструмент: средства предоставляются без залога и поручителей, а выплата процентов осуществляется в конце срока.
Процесс получения средств полностью автоматизирован и занимает около двух минут. Для оформления кредита клиенту достаточно зайти в раздел «Финансирование» в системе интернет-банка и заполнить короткую анкету. Сервис работает в режиме 24/7, обеспечивая бизнесу доступ к капиталу в любой момент без посещения офиса и сбора бумажных документов.
