ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.04.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СБЕР ВЫСТУПИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ГАСТРОПРЕМИИ И БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ТУРКОНГРЕССА


10:42 10.04.2026

Сбер Банк поддержал сразу два ключевых события весны − Белорусско-российский туристический конгресс и международную гастрономическую премию WHERETOEAT BELARUS 2026, выступив генеральным партнером.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в центре повестки конгресса − рост взаимного турпотока, развитие инфраструктуры и цифровые решения для отрасли. Сегодня российские туристы формируют около 90% въездного потока в Беларусь, и многие из них − клиенты Сбера. Материнский банк располагает аналитикой по поездкам, которой делится с белорусским Сбер Банком. Это помогает лучше понимать поведение гостей, их предпочтения и точнее выстраивать развитие туристической отрасли.

Отдельный акцент недели на гастрономическом туризме − международная премия WHERETOEAT BELARUS 2026, − которая собрала в Минске экспертов ресторанной индустрии Беларуси и России. В рамках премии была названа десятка лучших ресторанов страны, а также вручены специальные и персональные награды. Экспертное жюри составили представители ресторанного и гостиничного бизнеса, сомелье, отраслевые эксперты и журналисты, голосование проходило в закрытом формате.

Сбер Банк также учредил собственную специальную номинацию − «Сберский выбор». Награду получил новый игрок гастрономического рынка Беларуси − ресторан Сорренто. Поддержка молодого проекта стала осознанным решением: в Сбере отмечают, что развитие гастрономического туризма невозможно без появления новых концепций и смелых форматов. Победителю в номинации Банк предоставил финансовую поддержку на развитие бизнеса.

Сегодня гастрономия становится важной частью туристического опыта: новые вкусы, локальные продукты и сильные ресторанные проекты формируют интерес к направлениям и усиливают привлекательность регионов. Поддерживая конгресс и премию, Сбер последовательно развивает решения для туристической отрасли − от аналитики и платежных инструментов до цифровых сервисов для бизнеса. Это помогает участникам рынка повышать качество услуг и создавать комфортную среду для путешественников.

Участие Сбера стало частью системной работы по развитию туристической привлекательности Беларуси и укреплению сотрудничества с российским рынком.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.04.2026
валюта курс
EUR 3.3729
USD 2.8894
RUB 3.7377
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3668 -0.0199
USD 2.8894 -0.0106
RUB 3.7377 +0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3790
USD 2.8700 2.8800
RUB 3.7270 3.7280
подробнее

Конвертация в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1720
EUR/RUB 90.1000 90.5000
USD/RUB 77.0000 77.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте