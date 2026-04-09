Сбер Банк поддержал сразу два ключевых события весны − Белорусско-российский туристический конгресс и международную гастрономическую премию WHERETOEAT BELARUS 2026, выступив генеральным партнером.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в центре повестки конгресса − рост взаимного турпотока, развитие инфраструктуры и цифровые решения для отрасли. Сегодня российские туристы формируют около 90% въездного потока в Беларусь, и многие из них − клиенты Сбера. Материнский банк располагает аналитикой по поездкам, которой делится с белорусским Сбер Банком. Это помогает лучше понимать поведение гостей, их предпочтения и точнее выстраивать развитие туристической отрасли.

Отдельный акцент недели на гастрономическом туризме − международная премия WHERETOEAT BELARUS 2026, − которая собрала в Минске экспертов ресторанной индустрии Беларуси и России. В рамках премии была названа десятка лучших ресторанов страны, а также вручены специальные и персональные награды. Экспертное жюри составили представители ресторанного и гостиничного бизнеса, сомелье, отраслевые эксперты и журналисты, голосование проходило в закрытом формате.

Сбер Банк также учредил собственную специальную номинацию − «Сберский выбор». Награду получил новый игрок гастрономического рынка Беларуси − ресторан Сорренто. Поддержка молодого проекта стала осознанным решением: в Сбере отмечают, что развитие гастрономического туризма невозможно без появления новых концепций и смелых форматов. Победителю в номинации Банк предоставил финансовую поддержку на развитие бизнеса.

Сегодня гастрономия становится важной частью туристического опыта: новые вкусы, локальные продукты и сильные ресторанные проекты формируют интерес к направлениям и усиливают привлекательность регионов. Поддерживая конгресс и премию, Сбер последовательно развивает решения для туристической отрасли − от аналитики и платежных инструментов до цифровых сервисов для бизнеса. Это помогает участникам рынка повышать качество услуг и создавать комфортную среду для путешественников.

Участие Сбера стало частью системной работы по развитию туристической привлекательности Беларуси и укреплению сотрудничества с российским рынком.