09.04.2026
Банковские новости РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ПРОФИНАНСИРУЕТ ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ В МЬЯНМУ
10:25 09.04.2026
Расширение присутствия на рынках стран дальней дуги остается приоритетом белорусской экспортной стратегии, и одним из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии выступает Мьянма. Для придания практического наполнения этому взаимодействию в Банке развития состоялась встреча заместителя председателя Правления Дмитрия Ярошевича с делегацией во главе с генеральным директором компании Asia Point of Potential Company Limited Зай Оо Аунгом, сообщает пресс-служба финучреждения.
Приветствуя гостей, Дмитрий Ярошевич отметил, что визит делегации подтверждает стремление деловых кругов двух стран к усилению тесного и многовекторного партнерства. При этом он особо подчеркнул, что Беларусь и Мьянма обладают большим потенциалом для наращивания взаимных поставок: республика готова делиться технологиями и промышленной продукцией, а Мьянма – расширять присутствие своих товаров на белорусском рынке. Со своей стороны, Банк развития располагает эффективными инструментами экспортного финансирования, которые позволяют сделать такие проекты реальными и финансово устойчивыми.
В свою очередь, представители мьянмской компании, накануне посетившие ряд промышленных предприятий, выразили заинтересованность во взаимных поставках промышленной и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, они акцентировали необходимость создания эффективных механизмов финансовой поддержки таких проектов. Как подчеркнул Зай Оо Аунг, для увеличения товарооборота важно выстроить надежные платежные маршруты с привлечением как частных, так и государственных банков, в том числе рассмотреть возможность организации расчетов в национальных валютах.
Развивая эту тему, Дмитрий Ярошевич отметил, что имеющиеся у Банка развития механизмы экспортного финансирования уже давно апробированы на поставках широкой номенклатуры белорусской продукции в разные страны и доказали свою эффективность. В частности, он подтвердил готовность оказать содействие Мьянме в закупке техники, оборудования и иной продукции путем предоставления экспортного финансирования в рамках заключенного в 2025 году Генерального соглашения между правительствами двух стран. Более того, Банк развития предлагает несколько моделей предоставления ресурсов, в том числе с применением схем межбанковского экспортного финансирования через крупнейшие банки Мьянмы.
Итогом встречи стала высокая оценка зарубежными партнерами клиентоориентированного подхода Беларуси, который включает не только поставку продукции, но и комплексные решения по финансированию. Основываясь на этом, стороны договорились продолжить активную работу по комплексному развитию торгово-экономических отношений двух стран и оперативной реализации совместных проектов
