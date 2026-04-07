ОАО «Паритетбанк» с 8 апреля 2026 года обновляет условия по ряду сберегательных продуктов, устанавливая новые процентные ставки по безотзывным депозитам в белорусских и российских рублях для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, наиболее выгодные условия банк предложил клиентам, планирующим долгосрочные накопления в национальной валюте. Так, по вкладу «Стабильный доход» в BYN на срок 1 110 дней ставка теперь составляет 14,00% годовых. При этом приверженцы цифрового банкинга могут получить дополнительную выгоду: по аналогичному онлайн-вкладу доходность установлена на уровне 14,10%.

Одновременно с этим изменения затронули и предложения в иностранных валютах, ориентированные на более короткий период размещения. Ставка по вкладу в российских рублях сроком на 90 дней составит 10,50% годовых. Для пользователей дистанционных сервисов, открывающих депозит через мобильное приложение или интернет-банк, ставка по онлайн-вкладу в RUB на тот же срок будет выше — 10,60%.