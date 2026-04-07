Банковские новости РБ


ПАРИТЕТБАНК ОБНОВИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ


11:41 08.04.2026

ОАО «Паритетбанк» с 8 апреля 2026 года обновляет условия по ряду сберегательных продуктов, устанавливая новые процентные ставки по безотзывным депозитам в белорусских и российских рублях для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, наиболее выгодные условия банк предложил клиентам, планирующим долгосрочные накопления в национальной валюте. Так, по вкладу «Стабильный доход» в BYN на срок 1 110 дней ставка теперь составляет 14,00% годовых. При этом приверженцы цифрового банкинга могут получить дополнительную выгоду: по аналогичному онлайн-вкладу доходность установлена на уровне 14,10%.

Одновременно с этим изменения затронули и предложения в иностранных валютах, ориентированные на более короткий период размещения. Ставка по вкладу в российских рублях сроком на 90 дней составит 10,50% годовых. Для пользователей дистанционных сервисов, открывающих депозит через мобильное приложение или интернет-банк, ставка по онлайн-вкладу в RUB на тот же срок будет выше — 10,60%.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3900
USD 2.9050 2.9170
RUB 3.7150 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1650
EUR/RUB 90.6000 91.2992
USD/RUB 78.0000 78.4991
подробнее
