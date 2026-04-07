08.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ МОНЕТЫ «МІНСКІ ТРАКТАРНЫ ЗАВОД. 80 ГАДОЎ»


11:10 08.04.2026

Национальный банк Республики Беларусь с 22 апреля 2026 г. выпускает в обращение монеты ”Мінскі трактарны завод. 80 гадоў“ – первые памятные монеты, отчеканенные в Беларуси в ОАО ”Гомельское ПО ”Кристалл“ – управляющей компании холдинга ”КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются: серебряная – номиналом 20 рублей, массой 31,10 г, диаметром 38,60 мм, пробой сплава 999,9, тиражом 2 000 штук; нейзильберовая – номиналом 1 рубль, массой 22,00 г, диаметром 38,60 мм, тиражом 3 000 штук.

Нейзильбер впервые использован при чеканке белорусских монет. Это коррозионно-стойкий сплав меди с никелем и цинком, внешне напоминающий серебро.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, вверху – надпись по кругу: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, внизу в центре – номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на нейзильберовой), слева – год чеканки (на серебряной справа – проба сплава).

Реверс: в центре справа – изображение трактора, в центре слева надпись: 80 BELARUS 1946 – 2026, МІНСКІ ТРАКТАРНЫ ЗАВОД.

Монеты отчеканены в ОАО ”Гомельское ПО ”Кристалл“ – управляющей компании холдинга ”КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ“ качеством ”пруф-лайк“.

О дате поступления указанных монет в продажу будет сообщено дополнительно.

Выпущенная в обращение монета является законным платежным средством Республики Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3900
USD 2.9050 2.9170
RUB 3.7150 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1650
EUR/RUB 90.6000 91.2992
USD/RUB 78.0000 78.4991
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
