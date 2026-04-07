Национальный банк Республики Беларусь с 22 апреля 2026 г. выпускает в обращение монеты ”Мінскі трактарны завод. 80 гадоў“ – первые памятные монеты, отчеканенные в Беларуси в ОАО ”Гомельское ПО ”Кристалл“ – управляющей компании холдинга ”КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются: серебряная – номиналом 20 рублей, массой 31,10 г, диаметром 38,60 мм, пробой сплава 999,9, тиражом 2 000 штук; нейзильберовая – номиналом 1 рубль, массой 22,00 г, диаметром 38,60 мм, тиражом 3 000 штук.

Нейзильбер впервые использован при чеканке белорусских монет. Это коррозионно-стойкий сплав меди с никелем и цинком, внешне напоминающий серебро.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, вверху – надпись по кругу: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, внизу в центре – номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на нейзильберовой), слева – год чеканки (на серебряной справа – проба сплава).

Реверс: в центре справа – изображение трактора, в центре слева надпись: 80 BELARUS 1946 – 2026, МІНСКІ ТРАКТАРНЫ ЗАВОД.

Монеты отчеканены в ОАО ”Гомельское ПО ”Кристалл“ – управляющей компании холдинга ”КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ“ качеством ”пруф-лайк“.

О дате поступления указанных монет в продажу будет сообщено дополнительно.

Выпущенная в обращение монета является законным платежным средством Республики Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.