08.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ BELGEE ОТ 1,99% ГОДОВЫХ
09:16 08.04.2026
Банк БелВЭБ с 6 апреля 2026 года начал предоставлять физическим лицам кредиты на покупку новых автомобилей марки BELGEE по специальным сниженным ставкам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, под программу попадают модели X50, X70, X80 PHEV и S50 при приобретении у официальных дилеров (всего 13 партнеров по всей стране, включая «Атлант-М Боровая», «Лакшери Моторс плюс», «ДжиМоторс», «Могилевмоторс» и другие).
«Для удобного планирования бюджета мы сделали не одну, а три опции кредитования – с разным льготным периодом и фиксированной ставкой на старте: 12 месяцев – 1,99% годовых, затем 17,5% (СР + 7,75 п.п.), 24 месяца – 3,99% годовых, затем 17,5% (СР + 7,75 п.п.), 36 месяцев – 5,99% годовых, затем 17,5% (СР + 7,75 п.п.)», - отметили в финучреждении.
Срок кредита –10 лет. Максимальная сумма – до 75% от стоимости для моделей X50, X70, X80 PHEV и до 100% для модели S50.
Для тех, кто присматривается к другим маркам, выпущенным в Беларуси, действует отдельное предложение: 5,99% в первые 6 месяцев, далее 16,99% (СР + 7,24 п.п.). Подходит для любого нового легкового автомобиля белорусского производства – от купе до кроссовера, в любой комплектации.
Банк БелВЭБ кредитует и покупку транспортных средств с пробегом, а также мотоциклов и мопедов – как в Беларуси, так и при ввозе из-за границы. Условия: срок до 10 лет, ставка 9,90% в первый месяц, далее 18,49% (СР + 8,74 п.п.). Сумма – в пределах платежеспособности, но для подержанных авто не более 90% от стоимости с учетом сопутствующих расходов.
