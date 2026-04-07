К КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

10:05 07.04.2026 К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: магазин дверей и окон «Двери» (ИП Мохнева Евгения Игоревна) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; кровельная компания «РМ СтройГрад» (ООО «РМ СтройГрад») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; интернет-магазин надувных бассейнов «ISKYPOOL» (ИП Дудинский Игорь Анатольевич) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин дверей «Favorite» (ООО «ВОК-Альянс») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин дверей «Haustur» (ООО «ХаустюрТорг») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин кухонь «M2 Studio» (ООО «Моя студия») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин кровельных материалов «ROOF MARKET» (ООО «НадежнаяКровля») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин отопительного оборудования и сантехники «Дельфин» (ООО «ДельфинСтрой») – срок рассрочки 3 и 6 месяцев.