В Могилеве открылось новое отделение Сбер Банка – «умный» офис по обслуживанию физических и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это уже третья точка банка в областном центре.

Офис расположен в центре города, на Комиссариатском переулке, 5. Пространство площадью около 350 квадратных метров прошло капитальную реконструкцию: обновлены все ключевые элементы, внедрены современные дизайнерские решения и продуманное зонирование. В отделении создана комфортная среда как для клиентов, так и для команды банка – для индивидуальных и корпоративных консультаций. В рамках проекта также создано 8 новых рабочих мест.

Особое внимание уделено удобству обслуживания. В офисе реализован электронный формат работы с документами и финансовыми операциями, что позволяет минимизировать ожидание и сделать процесс обслуживания быстрее и проще. Безопасность обеспечивает многоуровневая система защиты.

Как отметил председатель Правления Сбер Банка Евгений Елисеев, банк продолжает развивать как цифровые, так и офлайн-каналы обслуживания:

«Основное наше усилие мы сосредотачиваем в онлайне. Но в оффлайне мы тоже готовы и хотим присутствовать. Это отделение – одно из лучших по доступности для клиентов: как для малого и среднего бизнеса, так и для розничных клиентов, которым важно обслуживание в центре города. Сегодня Могилев – второй город после Минска по количеству офисов Сбера. Мы видим высокий спрос и продолжаем развивать сеть».

Открытие нового офиса также поддержали в городском исполнительном комитете. По словам председателя Могилевского горисполкома Сергея Черткова, Сбер является одним из лидеров цифровой трансформации и важным партнером для экономики города.