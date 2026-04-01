СБЕР БАНК ОТКРЫЛ ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ В МОГИЛЕВЕ


13:09 06.04.2026

В Могилеве открылось новое отделение Сбер Банка – «умный» офис по обслуживанию физических и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это уже третья точка банка в областном центре.

Офис расположен в центре города, на Комиссариатском переулке, 5. Пространство площадью около 350 квадратных метров прошло капитальную реконструкцию: обновлены все ключевые элементы, внедрены современные дизайнерские решения и продуманное зонирование. В отделении создана комфортная среда как для клиентов, так и для команды банка – для индивидуальных и корпоративных консультаций. В рамках проекта также создано 8 новых рабочих мест.

Особое внимание уделено удобству обслуживания. В офисе реализован электронный формат работы с документами и финансовыми операциями, что позволяет минимизировать ожидание и сделать процесс обслуживания быстрее и проще. Безопасность обеспечивает многоуровневая система защиты.

Как отметил председатель Правления Сбер Банка Евгений Елисеев, банк продолжает развивать как цифровые, так и офлайн-каналы обслуживания:

«Основное наше усилие мы сосредотачиваем в онлайне. Но в оффлайне мы тоже готовы и хотим присутствовать. Это отделение – одно из лучших по доступности для клиентов: как для малого и среднего бизнеса, так и для розничных клиентов, которым важно обслуживание в центре города. Сегодня Могилев – второй город после Минска по количеству офисов Сбера. Мы видим высокий спрос и продолжаем развивать сеть».

Открытие нового офиса также поддержали в городском исполнительном комитете. По словам председателя Могилевского горисполкома Сергея Черткова, Сбер является одним из лидеров цифровой трансформации и важным партнером для экономики города.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
валюта курс
EUR 3.3775
USD 2.9241
RUB 3.7349
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3693 -0.0126
USD 2.9241 -0.0123
RUB 3.7349 +0.017
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3880
USD 2.9250 2.9300
RUB 3.7000 3.7090
подробнее

Конвертация в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1590
EUR/RUB 91.5000 91.6000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
