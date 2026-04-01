06.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ГОЛОВЧЕНКО: НАЦБАНК НЕ ИСКЛЮЧАЕТ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ ЗАМЕДЛЕНИИ ИНФЛЯЦИИ


12:59 06.04.2026

Национальный банк Беларуси не исключает снижения ставки рефинансирования, если индикаторы будут показывать долгосрочность тенденции по замедлению инфляции. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко, сообщает Telegram-канал регулятора.

«В начале года инфляция складывается даже ниже прогноза: если по итогам двух месяцев годовая инфляция составляла 5,6%, то по итогам марта ожидается, что она снизится до 5,4%», - подчеркнул глава Нацбанка
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
валюта курс
EUR 3.3775
USD 2.9241
RUB 3.7349
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3693 -0.0126
USD 2.9241 -0.0123
RUB 3.7349 +0.017
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3880
USD 2.9250 2.9300
RUB 3.7000 3.7090
подробнее

Конвертация в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1590
EUR/RUB 91.5000 91.6000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
