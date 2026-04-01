ГОЛОВЧЕНКО: НАЦБАНК НЕ ИСКЛЮЧАЕТ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ ЗАМЕДЛЕНИИ ИНФЛЯЦИИ

12:59 06.04.2026 Национальный банк Беларуси не исключает снижения ставки рефинансирования, если индикаторы будут показывать долгосрочность тенденции по замедлению инфляции. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко, сообщает Telegram-канал регулятора. «В начале года инфляция складывается даже ниже прогноза: если по итогам двух месяцев годовая инфляция составляла 5,6%, то по итогам марта ожидается, что она снизится до 5,4%», - подчеркнул глава Нацбанка